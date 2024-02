Jasna łuna na niebie pod Wrocławiem. Kierowcy się dziwią: Co tak świeci? Wyjaśniamy

Widoczna z 30 km jasna łuna na niebie zastanawia wielu mieszkańców okolic Doliny Baryczy. Jej źródło znajduje się w Wierzchowicach pod Miliczem, gdzie trwa spalanie techniczne gazu. Znajduje się tam bowiem Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice, który jest jednym z siedmiu największych obiektów tego typu w Polsce.

"W otworze wiertniczym zlokalizowanym w Wierzchowicach prowadzone są prace związane z wywołaniem, oczyszczaniem i pomiarem odwiertu Wierzchowice. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie kontrolowanego spalania gazu ziemnego na kominie zrzutowym" - czytamy w komunikacie firmy Exalo Drilling S.A, która wykonuje tam odwierty.

Efekt spalania gazu jest spektakularny. Nad kominem unosi się słup ognia, w niebo strzelają kilkumetrowe płomienie, które rozświetlają niebo w promieniu 30 km. Zdziwieni są szczególnie kierowcy, którzy przejeżdżają przez Dolinę Baryczy i nie wiedzą, że w Wierzchowicach, niespełna 60 km od Wrocławia, znajduje się potężny Podziemny Magazyn Gazu. Złoże odkryto w 1971 r. Do dziś wydobyto z niego 7,8 mld metrów sześciennych gazu (65 procent z całości). Pozostała część to tzw. poduszka gazowa służąca zabezpieczeniu zapasów. Latem gaz ziemny jest zatłaczany na głębokość około 1250 m, a zimą - odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.