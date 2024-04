Jakie szanse ma Śląsk na awans do play-offów? Terminarz ostatnich kolejek

KOSZYKÓWKA. Porażka z Legią (68:97) nieco komplikuje sytuację Śląska w ligowej tabeli. Wrocławianie wciąż mają jednak realną szansę na awans do play-offów.

Śląsk zapowiadał starcie z Legią jako „najważniejszy mecz sezonu”. Ponad 4,3 tys. kibiców na trybunach Hali Stulecia liczyło, że WKS po pokonaniu Arged BM Stali Ostrów Wielkopolski pójdzie za ciosem i zrobi kolejny ważny krok w kierunku awansu do fazy play-off. Fanów „Trójkolorowych” spotkał jednak wyłącznie zawód. Drużyna z Warszawy była lepsza w każdej kwarcie, dominując zwłaszcza w drugiej „ćwiartce” (30:12). Śląsk ostatecznie przegrał różnicą 29 punktów.

- Nie spodziewałem się i nie wiedziałem, że mój zespół może tak zagrać. Dla mnie to wielkie zaskoczenie i niespodzianka. To był jeden z najgorszych meczów w sezonie. Dla mnie to niesamowite... - mówił po zakończeniu spotkania wyraźnie rozczarowany trener Śląska, Miodrag Rajković. - Próbowałem wszystkiego. Zmiany, czasy, ale drużyna nie była w stanie zareagować za tym, co mówiłem - dodaje.

Szkoleniowiec gości zwrócił uwagę, że kluczem do zwycięstwa nad WKS-em było powstrzymanie jednego z jego kluczowych graczy. - Bardzo skupiliśmy się na tym, żeby ograniczyć grę Marka Klassena na pick and rollu i kreowaniu. I moi zawodnicy zrobili to z ogromną determinacją, zrealizowali w pełni założenia taktyczne. Myślę, że dobrze zdiagnozowaliśmy to, co Śląsk ma najlepsze i potrafiliśmy to zneutralizować - uważa Marek Popiołek.

Trzy mecze prawdy

Od pierwszych meczów tego sezonu było jasne, że już sam awans do play-offów może być traktowany w Śląsku jako sukces. Na razie podopieczni Miodraga Rajkovicia zajmują ósme miejsce w tabeli - ostatnie gwarantujące walkę o medale.

„Trójkolorowi” do końca sezonu zasadniczego zmierzą się z Arrivą Polskim Cukrem Toruń, Treflem Sopot i Muszynianką Domelo Sokołem Łańcut. W tym pierwszym i ostatnim meczu Śląsk będzie faworytem. Trefl to z kolei aktualny wicelider tabeli. Można więc szacować, że WKS zdobędzie w tych spotkaniach pięć punktów.

Bezpośrednio za plecami wrocławskiej drużyny czają się trzy ekipy, które mają na koncie o jeden punkt mniej. To MKS Dąbrowa Górnicza, Czarni Słupsk i Dziki Warszawa.

27. KOLEJKA ORLEN BASKET LIGI

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 68:97 (18:23, 12:30, 19:24, 19:20)

Śląsk: Angel Nunez 20, Daniel Gołębiowski 13, Dušan Miletić 11, Marek Klassen 5, Hassani Gravett 5, Jakub Nizioł 5, Andrij Wojnałowycz 5, Mateusz Zębski 2, Arciom Parachouski 2, Oskar Hlebowicki 0, Aleksander Wiśniewski 0.

Legia: Christian Vital 21, Raymond Cowels III 12, Tyran De Lattibeaudiere 12, Michał Kolenda 11, Aric Holman 11, Loren Jackson 10, Grzegorz Kulka 9, Marcel Ponitka 7, Josip Sobin 4, Marcin Wieluński 0, Kacper Gordon 0. KOLEJNE MECZE ŚLĄSKA

28. kolejka: Arriva Polski Cukier Toruń (dom), 14.04, godz. 15:30.

29. kolejka: Trefl Sopot (wyjazd), 21.04, godz. 17:30.

30. kolejka: Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (dom), 27.04, godz. 17:30

