Jednoczy nas krew: Śląsk Wrocław zachęca kibiców do oddawania krwi

Jednoczy nas krew! Śląsk Wrocław i RCKiK

Śląsk Wrocław regularnie inicjuje i włącza się w różnorakie projekty o charakterze społecznym. Jednym ze stałych partnerów klubu jest RCKiK, z którym promuje i zachęca do oddawania krwi. Śląsk organizował akcję #TrójkolorowaKrew, a pod stadionem Tarczyński Arena w dniu meczu pojawiał się specjalny krwiobus. W rundzie jesiennej obecnego sezonu specjalistyczny pojazd pojawił się przed spotkaniem z ŁKS Łódź. Wówczas udało się zebrać kilkadziesiąt litrów krwi. Tym razem to klub odwiedził regionalne centrum krwiodawstwa, by zachęcać do dzielenia się tym bezcennym lekiem.