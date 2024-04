Od Janusza Wójcika do Jacka Magiery – trenerzy Śląska w XXI wieku

Śląsk wszedł w XXI wiek, będąc prowadzonym przez Władysława Lacha. W kwietniu 2001 roku pracę we Wrocławiu rozpoczął popularny Janusz Wójcik, który trenował WKS tylko przez kilka miesięcy. Jego następcy – Marian Putyra, a później Petr Němec i Grzegorz Kowalski – również nie zagrzali miejsca na Dolnym Śląsku.

W latach 2004-2006 szkoleniowcem „Wojskowych” był po raz pierwszy Ryszard Tarasiewicz. Później nastąpiły dość krótkie epizody z Czechem Lubošem Kubíkiem i Janem Żurkiem. Po nich nastąpiła era trenerów, którzy prowadzili Śląsk przez dłuższy okres. Byli to: Ryszard Tarasiewicz (2007-2010), Orest Lenczyk (2010-2012) i Stanislav Levý (2012-2014). Po Czechu stanowisko szkoleniowca WKS-u po raz pierwszy objęła legenda klubu, Tadeusz Pawłowski.

W kolejnych latach we Wrocławiu pracowali trenerzy, których kojarzą nawet najmłodsi obserwatorzy Ekstraklasy: Mariusz Rumak, Jan Urban i ponownie Pawłowski. Śląsk w XXI wieku dość często sięgał po trenerów z Czech. Ostatnim z nich był Vítězslav Lavička (2019-2021). Po nim zespół objął po raz pierwszy Jacek Magiera. Gdy „Magic” rozstał się z wrocławskim klubem, drużynę przejął na krótko Piotr Tworek, a po nim na ponad rok Ivan Djurdjević. W kwietniu 2023 roku Magiera po raz drugi został mianowany szkoleniowcem WKS-u. Od tego momentu poprowadził zespół w 35 oficjalnych meczach, a jego średnia punktów to 1,63. W XXI wieku lepszym wynikiem mógł pochwalić się jedynie Lenczyk (1,76), który w 2012 roku poprowadził Śląsk do drugiego w historii klubu mistrzostwa Polski.