Ilu nielegalnych imigrantów na Dolnym Śląsku zatrzymała straż graniczna w 2021 roku?

Na Dolnym Śląsku w pierwszej połowie 2021 r. funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali łącznie 550 cudzoziemców. Jak informuje nas major Joanna Konieczniak z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, 180 osób próbowało nielegalnie dostać się z Niemiec i Czech do Polski. Obcokrajowców którzy usiłowali nielegalnie dostać się z naszego kraju do Niemiec i Czech było 320. Zatrzymano także kolejnych 50 cudzoziemców, którzy przekazani zostali w ramach readmisji (odsyłanie uchodźców, którzy nielegalnie przekroczyli granice do państwa z którego przybyli - przyp. red.) do Polski.