Młody Ukrainiec został zatrzymany na wrocławskim lotnisku. Jest podejrzany o rozboje. Teraz czeka go ekstradycja

W środę (7 lutego) popołudniu 27-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez straż graniczną na lotnisku we Wrocławiu. Po sprawdzeniu jego dokumentów okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez ukraińskie służby za rozboje i inne poważne przestępstwa. Władze Ukrainy wydały za nim nakaz aresztowania i ekstradycji.

Mężczyzna miał być zaskoczony zatrzymaniem. Okazuje się, że sam podszedł do wrocławskiej straży z prośbą o pomoc.

- On chciał załatwić jakąś swoją sprawę, został wylegitymowany i nie był świadomy, że nasi funkcjonariusze mają dostęp do danych poszukiwanych i są w stanie sprawdzić, że on też jest na liście poszukiwanych. Dlatego był zaskoczony, że został zatrzymany - przekazuje w rozmowie z PAP Paweł Biskupik, rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.