Ile kosztuje pobyt w domach pomocy społecznej we Wrocławiu?

Do DPS-u kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogący samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. MOPS kieruje do DPS-u po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej lub wywiadu środowiskowego. We Wrocławiu działa 13 domów pomocy społecznej o różnych profilach:* dla osób przewlekle somatycznie chorych,* dla osób w podeszłym wieku,* dla osób przewlekle psychicznie chorych,* dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.Cenę miesięcznego utrzymania mieszkańca domu opieki społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustala szef gminy. W przypadku Wrocławia jest to prezydent miasta. Koszty miesięcznego utrzymania pensjonariusza różnią się jednak w zależności od standardu placówki. Wpływ na ostateczną wycenę ma także liczba osób w pokoju. Za pobyt w DPS-ie płaci mieszkaniec domu, ale nie więcej niż 70 procent swojego dochodu; małżonek albo osoby z rodziny: dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie itp. - wtedy stawka jest trzykrotnością kryterium dochodowego wynoszącego 701 zł (dla osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe) lub 528 zł (na osobę w rodzinie) z zastrzeżeniem, że kwota, jaka pozostaje po opłaceniu pobytu w DPS-ie nie będzie niższa niż trzykrotność kryterium dochodowego; gmina, z której osoba została skierowana do domu opieki.Zobacz na kolejnych slajdach, ile wynoszą opłaty za pobyt w poszczególnych domach pomocy społecznej we Wrocławiu. Ceny prezentujemy od najwyższych do najniższych - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

Pixabay