Wrocławskie Forum Kobiecości 2024. Już po raz 10. Gazeta Wrocławska wręczyła nagrody w plebiscycie "Kobieca Twarz Dolnego Śląska"

Spotkanie odbyło się we wrocławskim Q-Hotelu, 23 maja, o godzinie 12:00. W forum wzięło udział około 60 pań. Wybrane na drodze internetowego głosowania , pretendentki do tytułu "Kobiecej Twarzy Dolnego Śląska" przystąpiły do castingu z udziałem komisji.

Forum Kobiet 2024 we Wrocławiu - warsztaty i aktywności

Podczas imprezy, uczestniczki mogły skorzystać z warsztatów i wykładów . Jednym z takich wydarzeń była prelekcja edukatorki ekologicznej i społeczniczki Agnieszki Zdunek, pt. "Odwaga, szaleństwo czy wizja" . - W biznesie trzeba być odważną. Mamy zakorzenione w kulturze bycie potulnymi. Tymczasem przestawiając codziennie kilka kroków do przodu, wychodząc ze swojej strefy komfortu, konsekwentnie będziemy dążyć do sukcesu. Wtedy na pewno się nam uda - zachęca autorka wykładu, w którym opowiada o swoim biznesie "Jestem Zielona".

Kobieta Twarz Dolnego Śląska 2024 - laureatki

W roku 2024, zaproszone przez komisję panie, mierzyły się w plebiscycie w trzech kategoriach:

matka,

córka,

kobieta dojrzała.

Każda z uczestniczek sama decydowała o tym, w jakiej kategorii chce wystartować.

Laureatką w kategorii KOBIETA DOJRZAŁA została Małgorzata Policht, z zawodu nauczycielka, która będąc już na emeryturze, stworzyła projekt "Czytanki od Serca". Nie jest jej obojętny los ludzi i zwierząt. Dlatego w swój program zaangażowała dzieci.

- To co potrafi zdziałać dziecko jest niesamowite. Wspólnie jeździliśmy do schroniska dla zwierząt, gdzie młodzi wolontariusze czytali psom z problemami behawioralnymi. Już po trzech miesiącach widzieliśmy rezultaty. Psy kładły się i słuchały bajek - opowiada ze wzruszeniem pani Małgorzata.

Laureatka uczyła w szkole, w klasach 1-3 oraz matematyki. Podkreśla, że każdy z jej uczniów miał na wolontariat pełną zgodę rodzica. "Czytanki od Serca" przeniosły się do domów dla seniorów i hospicjów na terenie Wałbrzycha. Podkreśla, że jest to także lekcja dla wolontariuszy, którzy uczą się opiekować osobami starszymi.

Pani Małgorzata rozpoczęła też podróże do Kenii, gdzie obdarowuje dzieci prezentami.

W kategorii MATKA pierwsze miejsce otrzymała Natalia Iżuk-Kwocz z Obornik Śląskich. - Jestem mamą dwójki chłopców, ale poza tym pracuję w dużej, przedszkolnej grupie w Pęgowie, gdzie "wychowuję" dwadzieścia cztery dzieciaki - mówi o sobie.

Nauczycielka ma wiele pasji, od sportu po literaturę piękną. - Gram w piłkę ręczną w Obornikach Śląskich. Marzę o tym, by (na poważnie) wydać własny tomik poezji, którą pisuję w wolnym czasie. Poza tym, chciałabym zwiedzić Paryż - opowiada.

Laureatka w kategorii CÓRKA, Patrycja Kantor dokonała w życiu ważnego wyboru. Dzięki tej decyzji schudła aż... 53 kilogramy! - To ważne by dobrze czuć się we własnym ciele. Jednak gdy w grę zaczyna wchodzić zdrowie powinniśmy rozważyć schudnięcie - opowiada.

Pani Patrycja przyjechała na "Forum" z Olszyny. Zdradza nam, że od pewnego czasu prowadzi swój profil na Instagramie. Tam przekonuje osoby z nadwagą, by podjęły kroki do zrzucenia zbędnych kilogramów. - Nie mam jeszcze zbyt wielu obserwujących ale chcę pomagać - podkreśla laureatka. - Najważniejsza jest ta pierwsza decyzja, impuls w głowie, który daje nam motywację do działania - dodaje.

Pani Patrycja, w wieku 27 lat, podjęła decyzję o operacji zmniejszenia żołądka. - Prawdziwa walka zaczyna się już po niej - mówi. Dlatego zaczęła uprawiać sport i dbać o zdrową dietę.