Hubert Laskowski spod Wrocławia jest rajdowcem, choć ma dopiero... 15 lat. Ależ on ma talent!

- Zgodnie z obietnicą dałem z siebie wszystko i myślę, że kibice mogą być zadowoleni z moich rezultatów. Z każdym przejechanym kilometrem czuję się coraz pewniej, co pokazują uzyskiwane wyniki. Oczywiście była szansa na jeszcze lepszy rezultat, zwłaszcza wśród załóg aut z napędem na jedną oś. Wiem jednak, że nadal jestem bardzo młodym kierowcą i na walkę o ułamki sekund przyjdzie jeszcze czas. Czasami muszę odpuścić, by w przyszłości przerodziło się to w dwa kroki naprzód. Nie jest sztuką uzyskać świetny czas na jednej próbie, a na drugiej zakończyć rywalizację – mówił Hubert.