Hiszpan za Hiszpana w ataku Śląska Wrocław? Plotki, fakty, pogłoski - transfery Śląska Wrocław LATO 2024 Piotr Janas Jakub Guder

Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024 (AKTUALIZACJA). Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024. Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski zapewnił sobie udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Drużynę trzeba będzie wzmocnić, ale póki co najwięcej mówi się o odejściu Erika Exposito. Hiszpana najpewniej nie uda się zatrzymać, co pokazują działania klubu. David Balda chętnie zastąpiłby go innym hiszpańskim napastnikiem i złożył stosowne zapytanie. Kto jeszcze wzmocni klub? Kto odejdzie? Oto wszystkie fakty i plotki transferowe.