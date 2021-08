Hapoel - Śląsk. Trener rywali pewny siebie (WYNIK NA ŻYWO, TRANSMISJA, rewanż - gdzie oglądać w TV i w internecie?)

Hapoel - Śląsk. LIGA KONFERENCJI UEFA (WYNIK NA ŻYWO, TRANSMISJA, rewanż 12.08.2021 - gdzie oglądać w TV i w internecie?)

Zanim drużyna z Izraela przyleciała do Wrocławia tydzień temu, okazało się, że nosicielem wirusa jest 34-letnmi napastnik Itay Shechter, którego pozyskano latem. Nie zagrał na Stadionie Wrocław. Po powrocie do kraju pozytywny wynik testu otrzymał obrońca Aviv Solomon. To także nowa postać w drużynie. Nie ma za sobą nawet oficjalnego debiutu.

Kolejną serie badań - zgodnie z protokołem UEFA - drużyny muszą przejść przed każdym meczem. Kolejnym wykluczonym okazał się rezerwowy bramkarz Omri Glazer.

Jak poinformował trener Hapoelu ze Śląskiem powinien zagrać już Shechter, który wyjdzie z izolacji. Nie wiadomo, czy ze Śląskiem zagra Włoch Davide Petrucci, który ostatnio był kontuzjowany. Sztab decyzję ma podjąć tuż przed meczem.