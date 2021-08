Hapoel - Śląsk. Cel jest już blisko! (WYNIK NA ŻYWO, TRANSMISJA, 12.08.2021. Gdzie oglądać mecz w TV i w internecie - STREM ONLINE LIVE)

Hapoel - Śląsk. (WYNIK NA ŻYWO, TRANSMISJA, 12.08.2021. Gdzie oglądać mecz w TV i w internecie - STREM ONLINE LIVE)

- Naszym celem jest awans. Skupiamy się na sobie - mówił wczoraj jasno na przedmeczowej konferencji prasowej w Izraelu trener Śląska Wrocław Jacek Magiera. Przypomnijmy, że jego drużyna przed tygodniem wygrała u siebie 2:1 i do tego, by znaleźć się w IV rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji, brakuje jej tylko remisu. Tylko, a może aż...

To Tel Awiwu poleciało 22 piłkarzy Śląska. Do samolotu nie wsiedli: Hyjek, kontuzjowany Sobota, Bergier, Zylla czy Radkowski. Reszta nie narzeka na urazy, więc wrocławski szkoleniowiec ma spory komfort.

Mniej komfortowa ma być pogoda. Dziś w porze meczu spodziewana jest temperatura ok. 30 stopni Celsjusza. Magiera jednak w żadnym przypadku nie chce robić sobie żadnych wymówek. - W Polsce też było gorąco. Upalnie było w Chorwacji, gdzie mieliśmy zgrupowanie. Adaptowaliśmy się do takich warunków - mówi. No i wciąż jak mantrę powtarza: „Skupiamy się na sobie”.