Grilla czas zacząć! Majówka 2024 na memach. Pośmiejmy się, a jak! AB

Kiedy symbolem majówki stał się rozpalony grill? Nie wiemy. Ale wielu z nas czeka na długi weekend by bez względu na pogodę, spędzić go przy ruszcie. Ale długi weekend to nie tylko grill. Zobaczcie jak z majówki śmieją się internauci. Te memy są naprawdę genialne!