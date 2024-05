Górnik Wałbrzych po 15 latach wraca do elity! Będą dolnośląskie derby

Górnik w ostatnich latach zapracował na status bodaj największego pechowca w polskiej ligowej koszykówce. Zespół z Wałbrzycha w 2023 roku przegrał w finale 1 Ligi z Dzikami Warszawa, rok wcześniej z Sokołem Łańcut, a w sezonie 2020/2021 z Czarnymi Słupsk. Warto dodać, że w 2020 roku, gdy rozgrywki zostały przerwane i niedokończone z powodu pandemii koronawirusa, Górnik znajdował się na czele tabeli. Można więc rzecz, że nie do trzech, nie do czterech, lecz do pięciu razy sztuka. Podopieczni Andrzeja Adamka w tegorocznej finałowej rywalizacji o awans do Orlen Basket Ligi okazali się lepsi od Astorii Bydgoszcz w stosunku 3-1.

Górnik wygrał w niedzielę 76:67. Przed meczami w Bydgoszczy to Astoria była minimalnym faworytem, gdyż wygrała jeden z pierwszych dwóch meczów finału Pekao S.A. 1 Ligi w Wałbrzychu. Zespoły grające do trzech zwycięstw przeniosły się do Bydgoszczy przy stanie 1-1 w serii.