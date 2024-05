Gdzie opłaca się polecieć z Wrocławia w wakacje? Sprawdziliśmy ceny popularnych kierunków

Podróżni decydujący się na lot z Wrocławia mogą wybierać spośród połączeń regularnych lub tych oferowanych przez touroperatorów. Na pasażerów czekają m.in. Włochy, Hiszpania czy Grecja. Jak informuje nas lotnisko, to trzy najpopularniejsze kierunki.

Mocną pozycję mają również czarterowe loty na Wyspy Kanaryjskie, a także do Tunezji i Turcji. Antalya była rok temu wrocławskim numerem jeden wśród wakacyjnych kierunków. Do jakich jeszcze miast i państw dolecimy z Wrocławia?

- Obecnie obsługujemy regularne połączenia z miastami w 22 państwach, nie licząc oczywiście Polski. Jeśli dodamy do tego loty czarterowe do Tunezji, Turcji, Egiptu, a we wrześniu również na Madagaskar, to zbliżamy się do granicy 30 zagranicznych kierunków w tym roku. W kwietniu były to rejsy na ponad 70 lotnisk, także w Azji i północnej Afryce. Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na to czy szuka wakacji czy tzw. city breaków - mówi Karol Przywara, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.