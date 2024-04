Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 19.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (19.04 19:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra, ul. Zjednoczenia Narodowego od 35 do 39, 42, 43, Korfantego od 5 do 12. 25.04 od godz. 8:00 do 13:00

Wałbrzych ul. Piętnastolecia od numeru 16 do numeru 99,Tysiąclecia, Główna 2a, Mieszka I od numeru 1 do numeru 79- przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego. 24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wrocław Krzyki: Kobierzycka od 18 do 22 parzyste, Jutrzenki od 11 do 27 nieparzyste oraz dz.40/9, dz.40/6, dz.41/5 i dz.37/9, Dożynkowa od 11 do 15 i 37 nieparzyste oraz dz.36/4. 22.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Gromadzka od 55 do 57n nieparzyste oraz dz.6/1, dz.7/11, dz.30/1, dz.29/3 i dz.29/2, Panoramiczna od 3 do 15 nieparzyste oraz dz.6/1 i dz.7/11, Wedutowa 7 i od 10 do 12 oraz dz.30/1, dz.29/3 i dz.29/2. 22.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste. 24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste. 23.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Pestalozziego 6, Barlickiego od 2 do 8 parzyste, Matejki od 1 do 19 i od 2 do 20, Sienkiewicza od 21 do 23 i od 20 do 50. 24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Lechitów od 31 do 43 i od 44 do 80. 24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Kutrzeby od 1 do 3 i od 2 do 20, Abrahama od 5 do 15 i od 4 do 22, Pszczelarska, Parafialna 70 i od 71 do 79, Strachowskiego od 7 do 51 i od 2 do 18, Hubala od 1 do 11 nieparzyste, Łubinowa 7, od 2 do 10 i od 22 do 30, Rzepakowa, Nektarowa. 26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste, Partynicka od 3 do 15 nieparzyste, Jeździecka od 15 do 23 nieparzyste. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Wolska od 9 do 11 i od 6 do 10, Dolnobrzeska od 1 do 15 i od 2 do 30, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26. 29.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Dembowskiego od 22 do 32 parzyste, Żeromskiego od 69 do 83 nieparzyste. 26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Zatorska od 61 do 75 i 128 oraz dz.4/4, dz.4/6 i dz.5/9, Sobieskiego dz.5/9, Bierutowska dz.4/1 i dz.26, Stoczniowa 79, Odolanowska od 51 do 57 nieparzyste, Gumińskiej. 26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Marszowicka od 141 do 165 nieparzyste, Dolnobrzeska od 20 do 44 parzyste, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26. 30.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Przystankowa od 2 do 10 i od 9 do 13, Glebowa, Grota-Roweckiego od 2 do 6 parzyste oraz ogródki działkowe, Spiska ogródki działkowe, Orawska ogródki działkowe PKP, Motylkowa ogródki działkowe oraz hydrofornia, Koszycka ogródki działkowe. 30.04 od godz. 7:00 do 16:00

Stara Kamienica, ul. Spacerowa od 1 do 26, Kamienicka od 11 do 51, Granitowa, Koralowa, Basztowa 1, Malachitowa - place budów. 23.04 od godz. 8:00 do 14:00

Pisarzowice, od 1 do 45, 152, od 206 do 211. 22.04 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Chojnów ul. Adama Asnyka od 3 do 9, ul. Złotoryjska od 4 do 10D, ul. Polna od 1 do 8, ul. Południowa numery: 2, 4, 10, 12 - brak prądu 25.04 od godz. 8:00 do 14:00

Olszyna Dolna, od 41 do 60 , 17, 26, 27 Olszyna, ul. Wolności od 102 do 113. 24.04 od godz. 8:30 do 13:30

powiat oleśnicki

Piszkawa od nr 17 do 17g, 18, 18b. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 7:30 do 14:30

Piszkawa od nr 1 do 1g, 10f, od nr 17 do 17g, od nr 18 do 18s, od nr 19 do 19b, od nr 43 do 43a, od nr 45 do 45c, 46, 47, od nr 49 do 49b. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 7:30 do 9:30

Sokołowice od nr 109C do 109F, 117, 117S, 118, 118A, 119H, 119W, 119Z, dz. 613 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 8:00 do 9:00

Oleśnica ul. Kopernika od nr 13 do 13H, Garaże. Spalice ul. Topolowa dz. 193/9 i działki przyległe.

22.04 od godz. 10:00 do 14:00

Piszkawa od nr 1 do 1g, 10f, od nr 17 do 17g, od nr 18 do 18s, od nr 19 do 19b, od nr 43 do 43a, od nr 45 do 45c, 46, 47, od nr 49 do 49b. Gm. Oleśnica.

22.04 od godz. 12:30 do 14:30