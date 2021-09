Futbol amerykański. Leipzig Kings - Panthers Wrocław 13:21. Wrocławianie w najlepszej czwórce European League of Football!

Niedzielne starcie w Lipsku było dla Panthers Wrocław ostatnim w sezonie zasadniczym. To był mecz z gatunku „być albo nie być”, którego triumfator zgarniał pełną pulę, a pokonany musiał obejść się smakiem i szansy na grę w fazie play-off poszukać dopiero za rok. Zawodnicy ze stolicy Dolnego Śląska poradzili sobie z presją i to oni grają dalej.

- Leipzig Kings mieli świetną końcówkę sezonu. Po pierwszych meczach nikt nie przewidywał, że to właśnie z nimi zagramy o miejsce w play-off. Zbudowali jednak świetną linię defensywną, solidny korpus skrzydłowych i byli w stanie postraszyć wszystkich. Wiedzieliśmy, że kluczem będzie kontrola ich ofensywy, co udało nam się wykonać w kluczowym dla sezonu spotkaniu – mówi Michał Latoś, Prezes Panthers Wrocław.

Debiutancki sezon w europejskiej elicie momentami był dla ekipy Panthers Wrocław trudny, ale podopieczni trenera Jakuba Samela także złapali wiatr w żagle w końcówce sezonu. Goście dotarli do Lipska w najmocniejszym zestawieniu i już w pierwszych minutach spotkania dali rywalom do zrozumienia, że nie zamierzają wracać do domu bez zwycięstwa. Panthers doskonale zdawali sobie sprawę z potencjału gospodarzy, którymi na murawie dowodził znakomity rozgrywający Michael Birdsong.