Figurki z Kinder niespodzianki mogą być warte majątek. Smerfy licytowane są na aukcjach za tysiące złotych, ale nie tylko one [ZDJĘCIA]

Figurki z końcówki lat 70. w jajkach Kinder niespodzianka. Kosmiczne ceny za unikatowe smerfy, ale nie tylko za nie

Firma Ferreo wymyśliła słodkie jajko z niespodzianką w środku w 1974 roku. Od początku w plastikowym pudełeczku znajdowały się zabawki. Najczęściej kilka drobnych elementów do samodzielnego składania, ale w niektórych ukrywano i do dziś można znaleźć figurki z aktualnej kolekcji (duszki świecące w ciemności, smerfy, krokodyle, rekiny czy hipopotamy). W 2023 roku, w co czwartym jajku, można znaleźć miniaturowych bohaterów z filmu Avatar 2 oraz zwierzęta z różnych zakątków świata z nowej serii Natoons. Wśród kolekcjonerów ogromną popularnością cieszą się figurki z końcówki lat 70. i mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Aktualnie na aukcji na stronie ebay.com dostępny jest smerf dreamer (pomalowany na granat), który został wystawiony za kwotę 1 149,00 euro, czyli około 5 450,46 zł.