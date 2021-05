Falubaz – Sparta: WTS szykuje się do skoku na fotel lidera PGE Ekstraligi (ZAPOWIEDŹ)

Na zakończenie pierwszej rundy PGE Ekstraligi Betard Sparta Wrocław zmierzy się w niedzielę (godz. 16.30) z Marwis.pl Falubazem Zielona Góra. Zespół z Dolnego Śląska po 7. kolejce może zostać liderem rozgrywek.

Na tym etapie sezonu zwykle można oszacować, o co będą walczyć poszczególne zespoły. W niedzielę w Zielonej Górze dojdzie do spotkania drużyn z dwóch biegunów ligowej tabeli. Betard Sparta ma na koncie serię trzech zwycięstw. Fakt, że podopieczni Dariusza Śledzia w przekonującym stylu pokonali Eltrox Włókniarza Częstochowa i Moje Bermudy Stal Gorzów (po 52:38) bez kontuzjowanego Taia Woffindena może imponować. Przed tygodniem - już z Brytyjczykiem na torze - ekipa WTS-u wygrała ze swoim odwiecznym rywalem, czyli Fogo Unią Leszno (47:43). Tak wielu powodów do zadowolenia nie mogą mieć natomiast żużlowcy i sympatycy Marwis.pl Falubazu. Zespół z Zielonej Góry w sześciu meczach w tym roku zdołał zanotować zaledwie jedno zwycięstwo, nad swoim sąsiadem w ligowej tabeli - ZOOleszcz DPV Logistic GKM-em Grudziądz (51:39). Obserwując poczynania podopiecznych Piotra Żyty w sezonie 2021, można odnieść wrażenie, że utrata Martina Vaculika znacząco wpłynęła na osłabienie siły drużyny. Po transferze Słowaka do Moje Bermudy Stali rola lidera spoczywa na barkach Patryka Dudka oraz - nieco nieoczekiwanie - Maksa Fricke’a. Australijczyk w latach 2018-2020 przywdziewał kevlar Betardu Sparty. We Wrocławiu dał się poznać jako solidny zawodnik drugiej linii. Wydaje się, że szefostwo WTS-u z występami byłego indywidualnego mistrza świata juniorów wiązało jednak większe nadzieje.

Fricke wręcz rewelacyjnie rozpoczął swoją przygodę z Marwis.pl Falubazem. W pierwszych spotkaniach zdobywał kolejno 13+1, 9+1 i 12+1 punktów. W następnych starciach nie był już tak skuteczny i nieco spuścił z tonu. Jego średnia biegopunktowa (1,882) to obecnie 17. wynik w PGE Ekstralidze. Wysoki poziom cały czas utrzymuje wspomniany wcześniej Dudek, którego w swoich szeregach widzieliby szefowie zapewne co najmniej kilku klubów PGE Ekstraligi. Sam 28-latek na razie nie chce rozmawiać o swojej przyszłości. - Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Nie dopuszczam do siebie myśli, że Falubaz może spaść z PGE Ekstraligi - stwierdził podczas przedmeczowej konferencji prasowej. - Na razie jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Ryszardem Kowalskim i całym teamem. Widać to też po wynikach. Nie mogę narzekać, wszystko spisuje się bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie tak przez cały sezon - dodał lider Marwis.pl Falubazu.

Niedzielna rywalizacja będzie miała spore znaczenie dla układu sił w PGE Ekstralidze. Jeśli „Spartanie” wygrają z eki-pą z województwa lubuskiego, a Motor Lublin przegra z Fogo Unią, wrocławianie wskoczą na fotel lidera rozgrywek. Kolejne zmiany w Grand Prix? Wiele wskazuje na to, że w sezonie 2021 aż sześć rund cyklu Grand Prix odbędzie się w Polsce. Po dwa turnieje zorganizują czeska Praga, duńskie Vojens, Wrocław i Toruń. Do grona gospodarzy Indywidualnych Mistrzostw Świata ma dołączyć wkrótce Lublin, który przed rokiem gościł finał Speedway of Nations. 7. kolejka PGE Ekstraligi

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław (niedziela, godz. 16.30, nSport+)

Falubaz: 9. Mateusz Tonder, 10. Max Fricke, 11. Matej Žagar, 12. Kacper Mateusz Grzelak, 13. Patryk Dudek, 14. Nile Tufft, 15. Fabian Ragus.

Sparta: 1. Artiom Łaguta, 2. Gleb Czugunow, 3. Daniel Bewley, 4. Tai Woffinden, 5. Maciej Janowski, 6. Przemysław Liszka, 7. Michał Curzytek.

