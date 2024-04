Fala upałów nadciąga do Wrocławia. Mamy najnowsze prognozy pogody na weekend (5-7 kwietnia). Będzie gorąco!

Prognoza pogody na sobotę

Najcieplej będzie jednak wieczorem. O godzinie 17 temperatura wzrośnie do 19 stopni Celsjusza , a słońce wyjdzie zza chmur. Prędkość wiatru spadnie do 8 km/h . Zachmurzenie spadnie do 74%. Popołudniu również nie powinno padać. W nocy z soboty na niedzielę, mimo dość wysokiej wilgotności powietrza (89%) również będzie sucho i dość ciepło. O godz. 23 termometry pokażą 13 stopni Celsjusza .

Około południa temperatura wzrośnie maksymalnie do 18 stopni Celsjusza . Niestety słońce wciąż będzie schowane za chmurami. Modele synoptyczne IMGW wskazują, że zachmurzenie może wynieść nawet 99% . Mimo dość wysokiej wilgotności powietrza (61%) nie powinno padać. Prędkość wiatru zwiększy się do 17 km/h .

Prognoza pogody na niedzielę

W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie nawet do 27 stopni Celsjusza. Rekord padnie o godzinie 15. Wówczas wrocławianie będą musieli wyciągnąć z szaf kapelusze i czapki z daszkiem. Na niebie będzie niewiele chmur. Prędkość wiatru spadnie do 7 km/h, a wilgotność względna do 41%.

Zachmurzenie zacznie wzrastać tuż po zajściu słońca. O godz. 19 termometry wciąż będą pokazywały ponad 20 st. C. Wrocławianie prawie nie poczują wiatru. Jego prędkość wyniesie zaledwie 3 km/h. Standardowo najzimniejszym momentem w ciągu doby będzie noc. O godz. 22 temperatura spadnie do 17 stopni Celsjusza. Jeśli fascynuje Was oglądanie nocnego nieba, tej nocy będziecie mieli świetną okazję do realizacji swojej pasji. Prognozowane zachmurzenie ma być wyjątkowo niskie (26%).