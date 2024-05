Tunele na S3 - gigantyczne konstrukcje na Dolnym Śląsku, które zapierają dech u kierowców |ZDJĘCIA I FILM

Wszystko co musisz wiedzieć o nowych tunelach w ciągu drogi S3

Droga ekspresowa S3 na Dolnym Śląsku to trasa wyjątkowa w skali kraju. Kierowcy podróżujący po naszym regionie będą mogli się raczyć pięknymi widokami, a do tego będą mieli możliwość przejechania w jednym z najdłuższych tuneli w kraju.



Tunele drogowe w ciągu drogi S3 znajdują się na ostatnim powstającym odcinku - między Bolkowem, a Kamienną Górą. To łącznie ok. 16,1 km jezdni z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym. Wspomniane tunele to konstrukcje dwunawowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.