Dwa wypadki pod Wrocławiem. Poważne utrudnienia na S8 i DK8, ciężarówki zderzyły się z osobówkami

AKTUALIZACJA

Godz. 12.50

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zakończeniu utrudnień na S8 i DK8.

Godz. 11.30

Do pierwszego z wypadków doszło na drodze ekspresowej S8 pod Oleśnicą w stronę Wrocławia. Około godz. 10 między węzłami Łozina i Oleśnica Zachód, osobowy samochód zderzył się z pojazdem ciężarowym. Według ustaleń policjantów pracujących na miejscu, kierująca osobowym hyundaiem straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w bariery energochłonne, a następnie w zespół pojazdów ciężarowych marki Volvo. Kierująca hyundaiem została zabrana do szpitala. Na miejscu trwają czynności, policjanci kierują ruchem na starą drogę numer 8. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do godz. 12.

Do zdarzenia na S8 doszło tutaj:

W podobnym czasie doszło do drugiego wypadku, tym razem na drodze krajowej numer 8 pod Kobierzycami. Między Wrocławiem i Łagiewnikami, ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. W zdarzeniu jedna osoba została ranna. Na odcinku Wrocław – Łagiewniki wprowadzono ruch wahadłowy.