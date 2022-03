Duży film będzie kręcony we Wrocławiu. Brak przejazdu przez kilka ulic w centrum Konrad Bałajewicz

Zdjęcie ilustracyjne Łukasz Kaczanowski / Polska Press

We Wrocławiu ruszają zdjęcia do filmu "Doppelgänger. Sobowtór" w reżyserii Jana Holoubka, znanego m. in. z "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Realizacja nowego obrazu spowoduje zmiany w organizacji ruchu od marca do maja, głównie w rejonach centrum miasta.