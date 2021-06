Duże zmiany w Miedzi Legnica. Pora na autorski pomysł trenera Łobodzińskiego Piotr Janas

Trener Wojciech Łobodziński powoli kompletuje sztab i kadrę Miedzi Legnica Fot. B. Melniczuk/miedzlegnica.eu

We wtorek do zajęć powrócą piłkarze pierwszoligowej Miedzi Legnica. Już teraz w klubie doszło do wielu istotnych zmian i kilku ruchów kadrowych.