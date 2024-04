Piast Gliwice - Zagłębie Lubin. Waldemar Fornalik wraca na stare śmieci. Zagłębie chce wrócić do wygrywania

KGHM Zagłębie Lubin przed tygodniem przerwało serię meczów bez porażki w lidze. Licznik stanął na sześciu, a zatrzymał go zespół z Górnego Śląska - Górnik Zabrze (2:1 w Lubinie). Dziś lubinianie będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę w starciu z innym zespołem z tego województwa - Piastem Gliwice - i to na jego terytorium.

To spotkanie będzie szczególne dla trenera Waldemara Fornalika. Były selekcjoner reprezentacji Polski objął Zagłębie mniej więcej miesiąc po zwolnieniu w Gliwicach. Fornalik w 2019 roku sięgnął z Piastem po historyczne mistrzostwo Polski.

– Na pewno jest to inny mecz niż pozostałe, bo wracam do miejsca, gdzie osiągaliśmy ze swoim sztabem największe sukcesy. Jest to też mecz z drużyną, która ma swoje aspiracje i swoją wartość. Trzeba podejść do tego meczu z pełną koncentracją i nastawieniem na wygraną – powiedział Fornalik.