Jacek Magiera: To nieprawda, że nie wygrałem z Urbanem. Kiedyś ograłem go w siatkonogę, czas wygrać w ekstraklasie

Absencja Expósito sprawia, że ciężar zdobywania goli rozłoży się na resztę drużyny. Niemal na pewno w pierwszym składzie zagra Patryk Klimala, który cały czas czeka na pierwszego gola w barwach Śląska. Do tej pory jego postawa bardziej irytowała, niż cieszyła kibiców we Wrocławiu.

– Ja podchodzę do tego tak, że każda seria kiedyś się kończy. Patryk pali się do gry i bardzo chce tego przełamania. Wierzę, że zrobi to teraz, kiedy najbardziej go potrzebujemy. Nie chcę wywierać na nim dodatkowej presji. Nie wykluczam, że znów zagramy na dwóch napastników, bo jest Patryk Szwedzik. Pamiętam, jak rok temu pierwszy raz zagrał w podstawowym składzie. Dzisiaj jest o wiele lepszy piłkarz – dodał Magiera.