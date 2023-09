Dolnośląska straż pożarna ma nowe, specjalistyczne drony. Będą pomagać w ratowaniu życia

Nowe drony dla dolnośląskich strażaków. Co potrafią?

Zakup uzupełnia drugi dron DIJ Mavic 3 Thermal. Wyposażony jest w zaawansowaną kamerę termowizyjną oraz głośnik do nadawania komunikatów niemalże w czasie rzeczywistym. Przekazaniu dronów towarzyszyły czterodniowe szkolenia, na których strażacy z komend w Wałbrzychu oraz Wrocławiu poznali obsługę dronów oraz doskonalili umiejętności w przewidywaniu sytuacji nadzwyczajnych. Szkolenia zakończyły się wykładem prof. Tomasza Niedzielskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaprezentował system służący do poszukiwania osób zaginionych przez automatyczne wykrywanie ludzi na zdjęciach lotniczych wykonanych przy użyciu dronów.

Strażacy z Dolnego Śląska od wczoraj (31 sierpnia) mają do dyspozycji dwa nowe drony. Bardziej zaawansowanym jest DIJ Matrice 300 RTK z dodatkowym reflektorem oświetlającym obszar, w którym będzie pracować straż. Maszyna posiada kamerę noktowizyjną, wyposażoną dodatkowo w termowizję, a także kamerę światła widzialnego z zoomem optycznym oraz dalmierz laserowy. Dalmierz pozwoli na precyzyjnie wskazanie namierzonego celu, ustalając jego współrzędne. Kolejną funkcją drona jest znacząco zwiększona możliwość obserwacji z wysokości niezależnie od warunków atmosferycznych i pory dnia za pomocą czujnika Starlight.

- Bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony, są technologią z ogromnym potencjałem. Rozwiązanie przy ich zastosowaniu mogą ułatwić pracę ratowników, usprawnić akcję ratowniczą, a w efekcie uratować życie ludzi i podnieść poziom bezpieczeństwa. Wykorzystanie dronów przez Straż Pożarną wpływa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, co wymaga nadążania za rozwojem tej technologii a także nowymi wyzwaniami przed jakimi PSP została postawiona m.in. fala uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy do Polski – przekazuje mł. kpt. Przemysła Rogalewicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Wartość całego projektu, obejmującego drony, ładowarki do nich, baterie, inne akcesoria oraz szkolenie to 230 tys. zł. Urządzenia trafią do specjalistycznej jednostki w Wałbrzychu. Zobacz najnowsze drony w posiadaniu dolnośląskiej straży pożarnej na zdjęciach w galerii: