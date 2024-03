Dolina Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Odrobina magii na każdym kroku

Dolina Pałaców i Ogrodów niczym francuska Loara

Pałac w Wojanowie to perełka architektoniczna

Pierwsze wzmianki o Wojanowie pochodzą z 1281 roku. Było to lenno rycerskie należące do Eberharda von Schildau. Kolejne dokumenty wskazują, że w XIV wieku właścicielem tych ziem zostaje Hans von Zedlitz. W XVI wieku część majątku przejmuje rodzina Schaffgotschów, ale później wracają one do poprzedniego właściciela. Renesansowy dwór wzniesiony jest w Wojanowie w latach 1603–1607. W trakcie wojny trzydziestoletniej, w 1642 roku, zostaje podpalony przez Szwedów i na jego odbudowę decyduje się Christoph von Zedlitz.

Pałac został wybudowany w stylu neogotyku angielskiego. W skład całego kompleksu wchodzi jeszcze stodoła i oficyna mieszkalna. aktualnie w hotelu do dyspozycji gości oddane są pokoje hotelowe, można skorzystać z centrum SPA, a w zabytkowy park idealnie nadaje się do wypoczynku >>> Marcin Oliva Soto / Polskapresse

Od tego czasu pałac jest kilkukrotnie przebudowywany. W 1754 roku przez kupca Daniela von Buchs, który staje się jego nowym właścicielem i poleca przebudowę pałacu w stylu modnego baroku. W latach 1832–1833 dochodzi do kolejnej modernizacji pałacu i założenia parku krajobrazowego. W latach 30. i 40. XIX wieku park został przekształcony według planów Petera Josepha Lenne. Pałac pozostawał w rękach rodziny królewskiej do 1908 roku, a następnie został sprzedany. W trakcie II wojny światowej znajdował się tu obóz pracy dla robotników przymusowych, a po wojnie Państwowe Gospodarstwo Rolne. Aktualnie pałac stanowi własność prywatną i funkcjonuje jako kompleks hotelowo-konferencyjny.