Darmowa wystawa zabytkowych pociągów i samochodów w Leśnicy. Będzie oprowadzanie z przewodnikiem!

Wystawę taboru kolejowego organizuje Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Posiada on największą kolekcję zabytkowych wagonów towarowych w Europie, z epoki do lat 70. XX wieku. M.in. z fabryki wagonów w Świdnicy, ZNTK Wrocław, “Pafawag” i innych.

Na stacji Wrocław Leśnica będzie możliwość zwiedzania taboru z przewodnikiem, wejścia do kabin lokomotyw, pokaz fragmentu klubowej makiety, pokaz ekspozycji kolejowych pamiątek oraz wystawa “Początki Wrocławskiego Węzła Kolejowego” ze zbiorów Artura Marsy. Wśród eksponowanego taboru, pojawią się m.in. modele z lat 60., 70., 30. ubiegłego wieku, a nawet wagon towarowy z 1907 roku. W nim zobaczymy wystawę historycznych fotografii oraz impresji z prac klubowiczów nad zabytkowym taborem, okraszoną dźwiękami nagranymi podczas prowadzonych remontów.

Podczas imprezy będzie można nabyć klubowe gadżety. Wystawa startuje 17 marca (niedziela) o godz. 10:00 i jest w pełni darmowa. Przejście z przewodnikiem organizowane jest o godzinach: 10:30, 11:15, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:50, 15:40 lub 16:20. Szczegółowe informacje na temat taboru oraz wystawy dostępne są na tej stronie: Wystawa zabytkowego taboru kolejowego Wrocław Leśnica.