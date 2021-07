Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/12]

Ceny mieszkań idą w górę, a ile kosztują najdroższe mieszkania we Wrocławiu [TOP 10]

We Wrocławiu nie brakuje drogich mieszkań. Własne M w Sky Tower może kosztować nawet blisko 30 tys. zł za metr kwadratowy. Ale w innych częściach miasta także są mieszkania, które kosztują po kilka milionów złotych. O cenie decyduje najczęściej legendarna “prestiżowa lokalizacja”, ale także widok z okna lub metraż.



Przedstawiamy najdroższe mieszkania, które zostały wystawione do sprzedaży w serwisie Gratka.pl



Zobacz na kolejnych slajdach 10 najdroższych mieszkań we Wrocławiu - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami