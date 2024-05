Czy będą wyłączenia prądu 18.05 w dolnośląskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w dolnośląskim 18.05? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w dolnośląskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (18.05 6:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat kłodzki Darnków ulica Darnków, Dańczów ulica Dańczów, Gołaczów ulica Gołaczów od 17.05 godz. 19:49 do 18.05 godz. 10:00 powiat złotoryjski PIELGRZYMKA numer; 40 oraz 41 od 17.05 godz. 21:44 do 18.05 godz. 15:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Wiejska 81, 82.

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Goduszyńska 28, 30, 30A, 32, 34, 36, 38, 40A, 43, 43A, place budów.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Strumykowa 9.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Goduszyńska place budów - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

22.05 od godz. 10:00 do 12:00

Jelenia Góra, ul. Słowackiego 6.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Legnica miejscowości Legnica ul. Dekarska i Inwalidów Garaże, ul. Giełdowa targowisko - brak prądu

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Legnica garaże między ul. Staszica, Rzeczypospolitej a Kwiatkowskiego - Brak prądu

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Legnica Urząd Celny ul. Bieniowicka - Brak prądu

25.05 od godz. 8:00 do 16:00 Wrocław Wrocław Fabryczna: Marszowicka od 141 do 165 nieparzyste, Dolnobrzeska od 20 do 44 parzyste, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Terenowa od 76 do 82 i od 77 do 83, Buforowa 2.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Kłokoczycka od 178 do 218 i od 181 do 193 oraz dz.7/1, dz.37/3, dz.37/4 i dz.37/5, Polnych Niezapominajek.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Ślężoujście od 1 do 29 i od 2 do 44.

21.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Ledóchowskiego od 2 do 12 parzyste, Łukasiewicza od 6 do 14 parzyste, Smoluchowskiego 34.

21.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Adamczewskich od 4 do 10 parzyste, Gałowska od 15 do 31 i od 14 do 30.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Łyżwiarzy, Autostradowa Obwodnica Wrocławia na wysokości Kaczeńcowej, Meliorancka od 63 do 67 i od 52 do 64 oraz dz.17/3 i dz.21/1, Irysowa 31.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Rybacka od 5 do 13 nieparzyste, Legnicka 17.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Wielka od 20 do 34 parzyste oraz dz.11/6, Pabianicka od 4 do 14 parzyste.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Pomorska od 10 do 20 parzyste.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Płużna od 43 do 57 i od 38 do 58.

24.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Borelowskiego.

24.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Dziarska od 15 do 39 nieparzyste.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Sołtysowicka 30.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 16 do 30 parzyste, Norwida od 25 do 31 nieparzyste, Curie-Skłodowskiej od 42 do 52 parzyste, Chałubińskiego od 2 do 10 parzyste, Mikulicza-Radeckiego od 2 do 4 parzyste, pl. Grunwaldzki 45.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Urbanowicza, Strachowicka od 56 do 60 parzyste oraz dz.8/9 i dz.8/6, Jaźwińska od 1 do 7 nieparzyste, Będkowska od 5 do 15 i od 24 do 30, Strzeblowska od 5 do 17 i od 8 do 12, Olbrachtowska od 39 do 47 nieparzyste, Piotrkowska od 9 do 17 i od 12 do 30.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Międzyrzecka 1, Nizinna, Bierdzańska, Ułańska od 24 do 46 parzyste oraz dz.199/2 i dz.43, Wittek, Kutrzeby od 77 do 107 nieparzyste, Kustronia.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Rynek od 22 do 28 i od 23 do 27.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Nizinna, Bierdzańska, Armeńska od 1 do 7 nieparzyste.

29.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Łąkowa od 2 do 8 parzyste, pl. Kościuszki 5, Rejtana od 1 do 7 i od 2 do 10, Kołłątaja od 15 do 21 i 20, Piłsudskiego 98.

29.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki Nowogrodziec, ul. Ołdrzychowska, Słowackiego, Zielona - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

20.05 od godz. 8:00 do 9:00

Nowogrodziec, ul. Ołdrzychowska, Słowackiego, Zielona - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00 Czerna, od 15 do 35.

20.05 od godz. 9:00 do 13:00 Parzyce - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

21.05 od godz. 8:00 do 10:00 Otok, od 1 do 34F, 35A, 35B, 35C, 35G, 35K, 36A, 36B, 36C, 36F, od 38 do 40, 40C, 112, 114, 121, 123, 131, 133, od 200 do 241.

Brzeźnik - stacja paliw DRAGONGAZ, maszty GSM, działki budowlane 355/2, 355/4.

Zabłocie - maszt GSM, działki budowlane 10/1, 10/4, 11.

21.05 od godz. 10:00 do 12:00

Parzyce - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

21.05 od godz. 12:00 do 15:00 Nowogrodziec, ul. Jaworowa 1.

23.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat dzierżoniowski Ostroszowice ul: Stawowa od nr 1 do nr 19, Bielawska nr 51 i 54.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00 Bielawa ul. Boczna od nr 8 do nr 10.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Włóki od nr 15 do 63.

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Jaźwina: od numeru 18 do 49 wraz z działkami przyległymi

24.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat głogowski miejscowości Jerzmanowa ul. Dobra, Leśna, Chabrowa - brak prądu

20.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Czerniejewo - brak prądu

20.05 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Kurów Mały - brak prądu

20.05 od godz. 10:00 do 16:00 powiat jaworski miejscowości Jawor ul. Konopnickiej nr 18 i 20 - brak prądu

22.05 od godz. 8:00 do 15:00

Wierzchosławice, 160, 1601, 161A, 162, 165, Bolków, Rycerska 29, 30.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Jawor ul. Konopnickiej nr 18 i 20 - brak prądu

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Bogaczów nr od 1 do 4 - brak prądu

24.05 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowości Nowa wieś Wielka nr od 1 do 9 - brak prądu

24.05 od godz. 11:00 do 16:00 miejscowości Targoszyn: 79C Hydrofornia, dz. nr 80(przepompownia),79H (ubojnia drobiu) - brak prądu

29.05 od godz. 8:30 do 17:30

Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Pisarzowice, od 46 do 73, od 153 do 165, od 170 do 178, 181,182,185,187, od 189A do 189E, 194.

22.05 od godz. 8:00 do 10:00

Krzeszów, ul. Melchiora 5, 9, 11, 12, 13.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Szarocin, 1, 1A, 1B, 101.

23.05 od godz. 8:00 do 11:00 Lubawka, ul. Zielona 23, 23a.

24.05 od godz. 8:00 do 10:00 powiat karkonoski Szklarska Poręba, ul. Grottgera od 1 do 11, place budów, Jedenastego Listopada 4, 4B, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 10, 12, od 13 do 23 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.05 od godz. 8:00 do 10:00 Szklarska Poręba ul. 11 Listopada 16, 18, 18a, 22, 22a, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 39, 31, 33, 35, place budów

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Zachełmie, 69, 70.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Szklarska Poręba, ul. Hoffmana - plac budowy.

23.05 od godz. 8:00 do 17:00

Szklarska Poręba, ul. Grottgera od 1 do 11, place budów, Jedenastego Listopada 4, 4B, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 10, 12, od 13 do 23 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.05 od godz. 15:00 do 17:00 powiat kłodzki przerwa na czas podłączenia i odłączenia agregatu Jaszkowa Górna 184,186, Droszków 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 28, 29, 31, 39, 41, 43, 44, 45, 47

23.05 od godz. 7:30 do 15:00

powiat legnicki miejscowości Warmątowice Sienkiewiczowskie numery 37A, 37B/38, 38, 38B, 1, 1B, 36, 35, 35A, 1A, 2, 34, 3, 4, 5, 33, 4A, 7, 8 - brak prądu

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Ziemnice ul. Szampańska, ul. Tęczowa, ul. Wesoła, ul. Legnicka 5, 5a - brak prądu

23.05 od godz. 8:00 do 12:00

Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Grabiszyce Średnie, 15, 15A, 16.

20.05 od godz. 8:30 do 13:30 Świeradów Zdrój, ul. Lwówecka od 7 do 28, Rolnicza od 9 do 12.

21.05 od godz. 8:00 do 16:00 Jałowiec, od 16 do 52.

21.05 od godz. 8:30 do 13:30 Mściszów, od 3 do 20.

22.05 od godz. 8:30 do 13:30 Uniegoszcz, ul. Dolna od 28 do 40, Radogoszcz, od 1 do 39, Lubań, ul. Wrocławska 23.

23.05 od godz. 8:00 do 10:00 Uniegoszcz, ul. Dolna od 28 do 40, Radogoszcz, od 1 do 39, Lubań, ul. Wrocławska 23.

23.05 od godz. 13:00 do 15:00 Olszyna, ul. Górna od 1 do 6, Legnicka 64B, od 66 do 70B.

24.05 od godz. 8:30 do 13:30

powiat lubiński miejscowości Krzeczyn Wielki - okolice numerów: 4N, ul.Rubinowa: 105, 120 - brak prądu

20.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Obora ul. Malinowa 8,8A,8B,10,12,dz.185/4 - brak prądu

21.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Ścinawa - okolice numerów: ul. Jana Pawła II 4, 6, 6A, 7, 8, 9, 10A, 11, 15, dz.232/11,13, dz. 232/18,19, dz. 346, poczta, pawilon odzieżowy, stolarnia / baza sprzętowa ZGK, szafka oświetleniowa PARK; ul. Chopina: dz.232/11,13, dz. 232/18,19 - brak prądu

23.05 od godz. 7:00 do 19:00

miejscowości Chobienia: ul. Stefani Akerman, Nadodrzańska, Laskowa, ul. Nadrzeczna od nr 1 do nr 11, ul. Partyzantów nr 1, Szkoła, Przedszkole, DINO, Port - brak prądu

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lwówecki Płóczki Dolne, Smażalnia ryb Rybna Chata, Wysypisko Płóczki Dolne, Ogrodnictwo Płóczki Dolne.

20.05 od godz. 9:00 do 12:00

Krobica, działka budowlana 184/10.

21.05 od godz. 9:00 do 14:00 Brunów, od 24 do 33, Sklep Dino, Zamek Brunów działka budowlana 184/2, 367/2.

21.05 od godz. 9:00 do 14:00 Płóczki Dolne, Smażalnia ryb Rybna Chata, Wysypisko Płóczki Dolne, Ogrodnictwo Płóczki Dolne.

21.05 od godz. 18:00 do 21:00 Mirsk, ul. Ofiar Oświęcimskich od 31 do 46, działka budowlana 402/3, Przedmieście od 1 do 25.

22.05 od godz. 8:00 do 16:00 Radłówka, od 1B do 2A, Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska od 66 do 72, Płóczki Dolne od 1 do 75, Płóczki Górne, 1C, od 147 do 149B.

24.05 od godz. 9:00 do 12:00 powiat milicki Żeleźniki od nr 6 do 36, od nr 39 do 40, dz. 88/4, dz. 169. Gm. Krośnice.

20.05 od godz. 8:00 do 14:00

Tomaszków osada Leśna, Postolin, Karminek, Karmin, Pracze. Gm. Milicz.

21.05 od godz. 9:00 do 12:00 Tworzymirki Górne dz. 47. Gm. Milicz.

22.05 od godz. 8:00 do 12:00 Sułów ul. Kolejowa od nr 28 do 47, oraz działki przyległe. Gruszeczka. Gm. Milicz.

22.05 od godz. 9:00 do 12:00 Świebodów 49, działka nr 3. Gm. Krośnice. Miłochowice-Pogórzyno 7. Gm. Milicz.

23.05 od godz. 8:30 do 14:00

Sułów ul. Leśna i Elektrownia Wodna Sułów Jaz. Gm. Milicz.

23.05 od godz. 9:00 do 12:00 Postolin od nr 1 do 19, dz. 111, dz. 106/6, dz. 173, dz. 191/9, Kościół i działki przyległe. Kozuby(Postolin) 1. Gm. Milicz.

24.05 od godz. 8:00 do 12:00 Godnowa dz. 84/2. Gm. Milicz.

27.05 od godz. 8:30 do 13:00

powiat oleśnicki Białe Błoto od nr 1 do 14, od nr 15 do 17A, od nr 31 do 31C, od nr 32 do 33E, 33G, działka 24/1. Gm. Dobroszyce.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 Jenkowice 43, 44, 45, 45 E-F, 46, 46C, działka 109/7. Gm. Dobroszyce.

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat oławski Niwnik

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Radłowice

21.05 od godz. 7:00 do 18:00 Dębina ul. Skowronkowa dz. 233/11-16, dz. 231/23,24 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 Oława ul. Lwowska 8, 10

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat polkowicki miejscowości Jędrzychów - Nowy Dwór od numeru 8 do 9N - brak prądu

20.05 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Jakubowo Lubińskie (gmina Przemków) - brak prądu

21.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Stara Rzeka od nr 17 do 27 - brak prądu

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Radwanice ul. Rolna, Przemysłowa nr 44 do 50 i 49 do 67, SKR - brak prądu

28.05 od godz. 8:30 do 12:30 powiat strzeliński Wiązów: ul. Kościelna, Księdza Jana Kucego, Ignacego Daszyńskiego od numeru 11 do 50 oraz obręb działek numer 166, 1.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00

Trześnia

21.05 od godz. 7:00 do 16:00 Pławna: ul. Sosnowa, ul. Strzelińska 7, , ul. Kasztanowa, Dino oraz obręb działek numer 140, 141, 138, 303, 151,162, 163/1, 141, 142, 181, 71/3.

21.05 od godz. 7:00 do 16:00

Szczawin: ul. Szafirowa, Kryształowa, Bursztynowa, Diamentowa, Szmaragdowa,

Turkusowa od numeru 1 do 15, 40, 34 oraz obręb działek 260/9,10, 214/3, Aleja Lipowa od numeru 75 do 87, Koralowa od numeru 17 do 29, działka 232/4. 22.05 od godz. 7:00 do 20:00 Górzec: 2, 3, 1a, 32, 31 od numeru 52 do 39,

22.05 od godz. 7:00 do 20:00 Szczawin: ul. Szafirowa, Kryształowa, Bursztynowa, Diamentowa, Szmaragdowa,

Turkusowa od numeru 1 do 15, 40, 34 oraz obręb działek 260/9,10, 214/3, Aleja Lipowa od numeru 75 do 87, Koralowa od numeru 17 do 29, działka 232/4.

23.05 od godz. 7:00 do 20:00 Górzec: 2, 3, 1a, 32, 31 od numeru 52 do 39,

23.05 od godz. 7:00 do 20:00 Krzywina od nr 59 do nr 62.

23.05 od godz. 10:00 do 15:00

Maleszów

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Edwardów

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Strzelin: ul. Powstańców Śląskich, Michałkiewicza, Ząbkowicka numery: od 19 do 33 oraz 35, 37.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00 Rochowice

28.05 od godz. 7:00 do 20:00 Kazimierzów

29.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wiązów: ul. Kolejowa, Strzelińska od numeru 31 do 39 wraz z działkami przyległymi.

29.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Garbce 67, dz. 211/3.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Oborniki Śl. ul. Dunikowskiego "Sanatorium Leśne" + wszystkie obiekty na terenie kompleksu sanatoryjnego.

20.05 od godz. 9:00 do 13:00 Trzebnica ul. Bochenka dz. 8/20 (dawna Kasztelańska), dz. 12/5

20.05 od godz. 9:00 do 17:00 Szymanów.

21.05 od godz. 7:30 do 9:00

Trzebnica ul. Milicka 32, 30b, 30d, 30e, 26d, GSM, Plastmet Milicka 32a, 34c, Skup złomu, Kliwo, Janicki, "Mrówka".

21.05 od godz. 7:30 do 9:00 Zawonia ul. Lawendowa, dz. 228.

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Trzebnica ul. Milicka 26-34.

21.05 od godz. 9:00 do 17:00 Szymanów.

21.05 od godz. 16:00 do 18:00 Trzebnica ul. Milicka 32, 30b, 30d, 30e, 26d, GSM, Plastmet Milicka 32a, 34c, Skup złomu, Kliwo, Janicki, "Mrówka".

21.05 od godz. 17:00 do 19:00 Pierwoszów ul. Spacerowa, Wrocławska, Ogrodowa, Wierzbowa, Lipowa, Polna.

22.05 od godz. 7:30 do 9:00 Krościna Mała 13-25, sklep

22.05 od godz. 9:00 do 13:00 Pierwoszów ul. Spacerowa, Wrocławska, Ogrodowa, Wierzbowa, Lipowa, Polna.

22.05 od godz. 15:00 do 17:00 Trzebnica ul. Matejki 3, 5, 8, 10, Rynek 21, 21a, 20, 19, Obornicka 2, Kościół Piotra i Pawła, GSM, garaże ul. Kościelna przy kościele.

23.05 od godz. 7:30 do 19:00

Kuźniczysko

23.05 od godz. 9:00 do 13:00 Borkowice.

24.05 od godz. 9:00 do 15:00 Trzebnica ul. Daszyńskiego 67-69.

24.05 od godz. 9:00 do 17:00 Trzebnica ul. Obornicka, Spokojna, Lawendowa, Orzechowa, Morelowa, Przemysłowa, Żeromskiego, Marcinowska.

27.05 od godz. 7:30 do 9:00 Trzebnica "Piekarnia".

27.05 od godz. 9:00 do 17:00

Trzebnica ul. Obornicka, Spokojna, Lawendowa, Orzechowa, Morelowa, Przemysłowa, Żeromskiego, Marcinowska.

27.05 od godz. 17:00 do 19:00 Trzebnica ul. Obrońców Pokoju 29, 31, 33, 35; Żołnierzy Września 11 do ronda, Rynek 18, Marcinowska, Orzechowa, Morelowa, Młynarska 17.

28.05 od godz. 7:30 do 19:00 powiat wałbrzyski Jedlina Zdrój ul. Jodłowa działka 697/15.

18.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat wołowski Młoty.

21.05 od godz. 9:00 do 13:00 Małowice

23.05 od godz. 7:30 do 9:00

Iwno, Małowice.

23.05 od godz. 8:00 do 18:00 Małowice

23.05 od godz. 18:00 do 19:00 powiat wrocławski Sulistrowice ul. Magiczna. Łagodna.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Baranowice, Bliż

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Siechnice: Opolska 34.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Groblice: Parkowa.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Zębice: Opolska od 2 do 4 parzyste oraz dz.371, dz.587 i dz.760, Parkowa.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Wrocławskie: Jesienna 15 oraz dz.217/22.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Jeszkowice ul. Leśna dz. 175/1-18, dz. 174/1-2 i działki przyległe. Gm. Czernica.

20.05 od godz. 8:30 do 13:00 Radwanice: Spacerowa od 23 do 25 nieparzyste oraz dz.617 i dz.616/1.

21.05 od godz. 7:00 do 16:00

Siechnice: Świętej Katarzyny, Traugutta, Witosa, Łąkowa.

21.05 od godz. 7:00 do 16:00 Św. Katarzyna: Storczykowa, Rumiankowa, Fiołkowa, Lawendowa, Chabrowa, Główna od 1 do 5 i od 2 do 22c oraz dz.1067/10, dz.1067/4/5, dz.1066/7, dz.842/2, dz.1075, dz.1074, dz.842/2, dz.913/40 i dz.913/41, Łąkowa.

21.05 od godz. 7:00 do 16:00

Chrząstawa Wielka ul. Piaskowa 4, dz. 538, dz. 503/10 i działki przyległe. Gm. Czernica.

21.05 od godz. 8:00 do 12:00 Czernica ul. Wojska Polskiego 15, dz. 568/2 i działki przyległe.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kiełczów ul. Wrocławska dz. 253/4A,4B i działki przyległe. Gm. Długołęka.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wojnowice ul. Polna 20, od nr 23 do 25. Gm. Czernica.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Iwiny: Schuberta 75 i od 100 do 106 oraz dz.445/6.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00

Bielany Wrocławskie: Malinowa 12 i 13, Agrestowa od 13 do 25 i od 12 do 22.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00 Gniechowice ul. Spokojna oraz działka 250/45.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00 Kąty Wrocławskie: ul. Tęczowa od numeru 1 do 5.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00 Mokronos Dolny: ul. Parkowa oraz numer 45 Sad.

22.05 od godz. 8:00 do 11:00 Domaszczyn ul. Wierzbowa od nr 59 do 59J i działki przyległe. Gm. Długołęka.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Domaszczyn ul. Stawowa 65, 66, Trzebnicka od nr 19 do 29 nieparzyste. Gm. Długołęka.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Mokronos Dolny: ul. Orzechowa, Winogronowa, Wiśniowa, Sosnowa, Agrestowa, Czereśniowa, Gwiaździsta, Migdałowa, Jagodowa, Parkowa od numeru 10 i 13 w kierunku Cesarzowic.

22.05 od godz. 8:00 do 18:00

Sulęcin: Kasztanowa 8 oraz dz.25/2 i dz.26/7.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00 Bielany Wrocławskie: Malinowa od 15 do 21 nieparzyste, Agrestowa od 21 do 25 i od 20 do 22, Porzeczkowa od 1 do 35 nieparzyste.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00

Tokary od nr 1 do 36B (cała miejscowość), Godzieszowa od nr 80 do 82. Gm. Długołęka.

24.05 od godz. 8:00 do 13:00 Brzezia Łąka ul. Wrocławska 35, Szkolna od nr 1 do 23, dz. 149/3,9, dz. 64/1-12, Lipowa od nr 22 do 24, Ogrodowa 19. Gm. Długołęka.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gniechowice ul. Lawendowa oraz obręb działek numer .63/51, 63/53, 63/54, 63/55.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Strzegomiany ul. Letniskowa oraz obręb działek numer 256/1, 257/1.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00

Kiełczówek ul. Topolowa dz. 176/1 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Mirków ul. Fiołkowa 7, 9, 11, od nr 13 do 62, od nr 64 do 78 parzyste, Różana od nr 7 do 13 nieparzyste. Gm. Długołęka.

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Mirków ul. Brzozowa od nr 6 do 38 parzyste, dz. 193/39,40,41,42,52, dz. 189/38. Gm. Długołęka.

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Rogów Sobócki: ul. Złoty Widok, Szkolna oraz obręb działek numer 391/10, 391/17, 524/5.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00 Groblice: Słoneczna 16, Pogodna od 10 do 12 parzyste oraz dz.122/10.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wysoka: Bajeczna od 1 do 9g i od 2 do 8d, Biedronki 1 i od 8 do 12 oraz dz.33/67, Motylkowa od 1 do 37 i od 2 do 24, Jasna od 1 do 11 i od 2 do 36, Majowa od 2 do 28 parzyste, Trzmielowa od 1 do 7 i od 2 do 28, Nektarowa od 1 do 15 i od 2 do 20, Miodowa od 1 do 27 i od 2 do 10, Malownicza od 1 do 23 nieparzyste, Kolorowa od 1 do 3 i od 2 do 20, Nastrojowa od 9 do 25 nieparzyste.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00

Kąty Wrocławskie: ul. Wrocławska 52 oraz obręb działek numer 6, 9/1.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zgorzelecki Kunów, 54A, działka budowlana 47/1, 51/3, 51/4.

20.05 od godz. 9:00 do 14:00 Polana.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bogatynia, ul. Zwycięstwa, Ludowa, Sienkiewicza, Zamknięta, Bema, Wspólna, Batorego 1, 1A - Komisariat Policji, Dzika 4, Daszyńskiego 16 - Eden Centrum Handlowe.

21.05 od godz. 9:00 do 10:00 Polana.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat złotoryjski Nowy Kościół, ul. Jeleniogórska 14,15, Szkolna od 1 do 14, Fabryczna od 13 do 18.

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Wilków stacja LGC71993 PV Wilków - brak prądu

20.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Wilków stacja LGC71990 - brak prądu

21.05 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowości Proboszczów budynek 42B, szafka PGR ( gospodarstwo rolne), ZK obok stacji - brak prądu

23.05 od godz. 9:00 do 11:00 powiat ząbkowicki Ziębie ul Wałowa 23, 24, 26

21.05 od godz. 7:30 do 9:30 Ziębice ul Wałowa 24 i 26

21.05 od godz. 8:00 do 17:00 Budzów od numeru 155 do numeru 177 i od numeru 120 do numeru 146

22.05 od godz. 7:30 do 15:30 Stoszowice od numeru 72 do 68

24.05 od godz. 7:30 do 15:00 powiat średzki Miękinia: ul. Kościuszki i wszystkie przyległe

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Rachów: 5A oraz działka numer 27/1

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Gałów: ul. Polna, Wrocławska, Spokojna, Chabrowa, Olimpijska, Wiosenna, Sportowa, Błękitna i wszystkie do nich przyległe oraz Gałów Ferma

21.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wichrów

21.05 od godz. 7:00 do 16:00 miejscowości Drogomiłowice : nr 1 ,1A,2 ,3 ,4 ,5 ,24 ,25 - Brak prądu

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 Wojnowice: ul. Odrzańska

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki WBW10233/SONEL.

18.05 od godz. 9:00 do 15:00 Świebodzice ul. Długa od nr 1 do nr 26, ul. Wysoka cała, ul. Solna cała, ul. Sezamkowa cała, R-CAST Świebodzice, TERMET Świebodzice, MASTERFORM Świebodzice, R-KLIMONT Świebodzice, NIDA Świebodzice

19.05 od godz. 8:15 do 14:30 Świebodzice ul. Bolesław Krzywoustego od nr 23 do nr 29, od nr 34 do 42, od nr 39 do nr 45, od nr 55 do nr 69, ul. Kazimierza odnowiciela od nr 1A do nr 1F, ul. Księcia Bolka nr 17, od nr 20 do 32, ul. Królowej Jadwigi nr 2, dz. nr 294/3 i 516.

20.05 od godz. 7:00 do 8:30

Bystrzyca Dolna, Burkatów

20.05 od godz. 11:00 do 14:00 Świebodzice ul. Bolesław Krzywoustego od nr 23 do nr 29, od nr 34 do 42, od nr 39 do nr 45, od nr 55 do nr 69, ul. Kazimierza odnowiciela od nr 1A do nr 1F, ul. Księcia Bolka nr 17, od nr 20 do 32, ul. Królowej Jadwigi nr 2, dz. nr 294/3 i 516.

20.05 od godz. 14:30 do 15:00 Bystrzyca Dolna od 7 do 33 od 40 do 54 oraz działki 103/1; 104; 106/2; 211; 227/18; 234/12; 267; 264/8

21.05 od godz. 8:00 do 17:00 Bystrzyca Dolna 1 – 6, 16A-D i 54 – 61A i dz. nr 88/3; 88/4; 89/3; 89/4; 89/5; 89/6; 90/7; 92/1; 92/2; 92/9; 93/5; 96; 97/1; 98/1; 98/3; 99/2; 100/1; 100/2; 166; 169/1; 188/6; 112/3; 112/4; 114/7; 137/9; 149/7; 330; 351/5; 351/6; 351/7; 351/8; 352/1;329;

21.05 od godz. 8:00 do 18:00

Olszany Dawny PGR, Olszany nr 72, 72a, 73, 74, 75.

21.05 od godz. 9:00 do 12:00 R-Morstone WBW10170.

21.05 od godz. 9:00 do 13:00 Modlęcin od 20 do 35

21.05 od godz. 9:00 do 14:00 Bystrzyca Dolna, Burkatów

21.05 od godz. 15:00 do 18:00 Świebodzice ul. Bolesława Krzywoustego od nr 1 do 9, od nr 4 do 12, od nr 20 do 30, od nr 40 do 42, dz. nr 161/8, ul. Łączna dz. nr 413/4 (Biedronka).

22.05 od godz. 7:00 do 8:30 Świebodzice ul. Bolesława Krzywoustego od nr 1 do 9, od nr 4 do 12, od nr 20 do 30, od nr 40 do 42, dz. nr 161/8, ul. Łączna dz. nr 413/4 (Biedronka).

22.05 od godz. 14:30 do 15:00

Świdnica ul.Wesoła od 1 do 47 nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Łukasińskiego od 27 do 33, 43 dz.165 ul. Kazimierza Odnowiciela nr. 1, dz.185

23.05 od godz. 8:00 do 9:00 Strzegom, wyłączenia 1) ul. Zielona cała, ul. Armii Krajowej 15, 18, 20, 23, dz. 896, dz. 898.

2) Rybna 7-11 i 39, 12-16, 28-38, dz. 39/45, ul. 3 Maja . 4) Czarna 8-10, Kasztelańska 3-13,6-12. 5) Morska 5.

23.05 od godz. 8:30 do 13:00 Strzegom ul. Zielona cała, ul. Armii Krajowej 23.

23.05 od godz. 9:00 do 13:00 Świdnica ul.Wesoła od 1 do 47 nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Łukasińskiego od 27 do 33, 43 dz.165 ul. Kazimierza Odnowiciela nr. 1, dz.185

23.05 od godz. 13:00 do 15:00

Świebodzice ul. Ojca Pio od nr 4A do 17B, od nr 36 do 40, ul. Świdnicka od nr 36 do 48, od nr 52 do 56A, ul. Sportowa od nr 1 do nr 9, od nr 6 do nr 10, dz. nr 724, dz. nr 708/2, ul. Wojska Polskiego cała, ul. H. Modrzejewskiej cała, ul. Metalowców cała, ul. Chmielna 40 i 42.

24.05 od godz. 7:00 do 8:30 Milikowice ul. T. Kościuszki od nr 8 do 32 oraz od nr 13 do nr 37, ul. Parkowa od nr 1 do nr 3, ul. Świdnicka cała, ul. Kwiatowa cała, ul. Spacerowa od nr 11 do 20B, ul. Błękitna cała.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Świdnica ul. Wesoła od 1 do 13, Łukasińskiego 27.

24.05 od godz. 9:00 do 12:00

Świebodzice ul. Ojca Pio od nr 4A do 17B, od nr 36 do 40, ul. Świdnicka od nr 36 do 48, od nr 52 do 56A, ul. Sportowa od nr 1 do nr 9, od nr 6 do nr 10, dz. nr 724, dz. nr 708/2, ul. Wojska Polskiego cała, ul. H. Modrzejewskiej cała, ul. Metalowców cała, ul. Chmielna 40 i 42.

24.05 od godz. 14:30 do 15:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

