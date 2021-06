Burza nad Wrocławiem. Zalane ulice, drzewa powalone przez wichurę [RELACJA, ZDJĘCIA]

godz. 17:15 Ulewa we Wrocławiu w okolicach Sky Tower. Nagranie Pana Krzysztofa Śliwińskiego:

godz. 16:40 Woda deszczowa zalała ul. Reymonta. Zmiany w MPK. Tramwaje linii 15, 70, 74 skierowano przez ul. Trzebnicką do pętli Poświętne. Autobusy linii K skierowano przez Dworzec Nadodrze, ul. Trzebnicką, Kraszewskiego. Autobusy K, 142 w kierunku centrum przez ul. Korzeniowskiego, Trzebnicką, Dworzec Nadodrze.

CZYTAJ TEKST PONIŻEJ: Aktualnie strefa burz przeszła przez zachodnią część Wrocławia - teraz jest nad centrum i wschodnią częścią miasta. W rejonie całego Wrocławia przewidywane są silne opady deszczu, możliwość wystąpienia gradu i porywy wiatru osiągające prędkość do 90 km/h. Maksymalne nasilenie burzy wystąpiło po godz. 16.

- Występuje nawalny opad deszczu. We Wrocławiu w ciągu godziny może spaść około 25 litrów na metr kwadratowy. Możliwy jest również opad gradu - około 3 centymetrów średnicy. Porywy wiatru zanotowane na wrocławskim lotnisku osiągnęły już 80 km/h - tłumaczy Piotr Mańczak, synoptyk wrocławskiego IMGW.

Synoptyk przewiduje, że intensywnych burz możemy spodziewać się nawet do godz. 18. Później pogoda się uspokoi, ale wieczorem i w pierwszej połowie nocy nie można wykluczyć ponownego przyjścia burz. Zjawiska powinny być mniej gwałtowne, ale nie oznacza to, że będą słabe. Zagrożenie burzowe dla Wrocławia przewidziane jest do końca dnia i w pierwszej części nocy.

Gdzie możemy spodziewać się największych opadów?

- Burze idą pasmem od zachodu na wschód Wrocławia. W tym paśmie mniej więcej występują równe opady, więc trudno wyróżnić strefę i miejsce we Wrocławiu gdzie będzie więcej opadów. Burze przechodzą przez całe miasto. Najbardziej zagrożony może być rejon centrum miasta, ze względu na tunele i przejścia podziemne - dodaje Piotr Mańczak.

Na skrzyżowaniu ulic Krzyckiej i Wawrzyniaka już musiała interweniować straż pożarna. Zajmowała się usuwaniem gałęzi leżącej na jezdni, przez co w obu kierunkach nie mogły przejechać autobusy D, 107 i 125. Skierowano je przez Karkonoską i Letnią. Ruch przywrócono o godz. 15.30.