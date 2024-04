Bukmacherzy typują prezydenta Wrocławia. Kto ich zdaniem wygra wybory samorządowe? Kursy są jednoznaczne

Zwycięstwo Jacka Sutryka? Tyle płacą bukmacherzy

Bukmacherzy stawią na Izabelę Bodnar

Wysokie kursy obecnego prezydenta nie powinny cieszyć, bo oznacza to, że mniej osób na niego stawia. Na jego kontrkandydatkę kursy zakładów wynoszą 1,55 zł i 1,48 zł odpowiednio w STS i BetClic-u.

Mimo to, bukmacherzy nie są przekonani co do wysokiej wygranej kandydatki Trzeciej Drogi. Na zakład Fortuny czy "Izabela Bodnar zdobędzie powyżej 52,5 proc. głosów w II turze wyborów" kurs na "tak" wynosi 2,16 zł, a na "nie" 1,60 zł.

Jest także zakład odnośnie frekwencji. Jeśli wyniosłaby ona powyżej 45 proc., to co postawią na "tak" będą mieć mnożnik 1,80. Wyższy jest jednak kurs na "nie", który wynosi 1,88.