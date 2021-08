Budowa dróg nie zwalnia tempa. Gdzie powstaną na Dolnym Śląsku?

– Ten program to blisko 300 mld zł – to program, który w głównej mierze opiera się o środki krajowe. Jesteśmy wdzięczni za środki europejskie, ale ponad 80 proc. to środki zapewnione przez system finansów publicznych państwa polskiego – podkreślał wczoraj premier Morawiecki.

Dotychczas, Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zwiększył ilość dróg krajowych o 40 %. Realizacja zapowiadanego programu do 2030 roku ma pozwolić na dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych.

- Wielokrotnie mówiliśmy o drodze S8, ale od wczoraj mówimy o drodze ekspresowej, która nie tylko dotrze do drogi krajowej 46 na wysokości Kłodzka, ale też do Boboszowa. Będzie prowadzić od Wrocławia do Boboszowa. Rozszerzono zakres prac o dodatkowe 45 km i przeznaczono dodatkowo 2 mld zł. na realizację tego odcinka - mówił na spotkaniu z mediami poseł Marcin Gwóźdź.