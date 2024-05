Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 23.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 23.05? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 23.05 w dolnośląskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim.

Gdzie obecnie (23.05 9:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Słowackiego 6.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wrocław Wrocław Krzyki: Wielka od 20 do 34 parzyste oraz dz.11/6, Pabianicka od 4 do 14 parzyste.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Pomorska od 10 do 20 parzyste.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki Nowogrodziec, ul. Jaworowa 1.

23.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat jaworski Wierzchosławice, 160, 1601, 161A, 162, 165, Bolków, Rycerska 29, 30.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Jawor ul. Konopnickiej nr 18 i 20 - brak prądu

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kamiennogórski Szarocin, 1, 1A, 1B, 101.

23.05 od godz. 8:00 do 11:00

powiat karkonoski Szklarska Poręba, ul. Grottgera od 1 do 11, place budów, Jedenastego Listopada 4, 4B, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 10, 12, od 13 do 23 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.05 od godz. 8:00 do 10:00 Szklarska Poręba ul. 11 Listopada 16, 18, 18a, 22, 22a, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 39, 31, 33, 35, place budów

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Zachełmie, 69, 70.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Szklarska Poręba, ul. Hoffmana - plac budowy.

23.05 od godz. 8:00 do 17:00 powiat kłodzki przerwa na czas podłączenia i odłączenia agregatu Jaszkowa Górna 184,186, Droszków 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 28, 29, 31, 39, 41, 43, 44, 45, 47

23.05 od godz. 7:30 do 15:00

powiat legnicki miejscowości Ziemnice ul. Szampańska, ul. Tęczowa, ul. Wesoła, ul. Legnicka 5, 5a - brak prądu

23.05 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowości Kawice Stacja Paliw - brak prądu

23.05 od godz. 9:00 do 16:00 powiat lubański Uniegoszcz, ul. Dolna od 28 do 40, Radogoszcz, od 1 do 39, Lubań, ul. Wrocławska 23.

23.05 od godz. 8:00 do 10:00 powiat lubiński miejscowości Ścinawa - okolice numerów: ul. Jana Pawła II 4, 6, 6A, 7, 8, 9, 10A, 11, 15, dz.232/11,13, dz. 232/18,19, dz. 346, poczta, pawilon odzieżowy, stolarnia / baza sprzętowa ZGK, szafka oświetleniowa PARK; ul. Chopina: dz.232/11,13, dz. 232/18,19 - brak prądu

23.05 od godz. 7:00 do 19:00 miejscowości Chobienia: ul. Stefani Akerman, Nadodrzańska, Laskowa, ul. Nadrzeczna od nr 1 do nr 11, ul. Partyzantów nr 1, Szkoła, Przedszkole, DINO, Port - brak prądu

23.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat milicki Świebodów 49, działka nr 3. Gm. Krośnice. Miłochowice-Pogórzyno 7. Gm. Milicz.

23.05 od godz. 8:30 do 14:00 Sułów ul. Leśna i Elektrownia Wodna Sułów Jaz. Gm. Milicz.

23.05 od godz. 9:00 do 12:00 powiat polkowicki miejscowości Stara Rzeka od nr 17 do 27 - brak prądu

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat trzebnicki Trzebnica ul. Matejki 3, 5, 8, 10, Rynek 21, 21a, 20, 19, Obornicka 2, Kościół Piotra i Pawła, GSM, garaże ul. Kościelna przy kościele.

23.05 od godz. 7:30 do 19:00 Kuźniczysko

23.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wołowski Iwno, Małowice.

23.05 od godz. 8:00 do 18:00 powiat wrocławski Sulęcin: Kasztanowa 8 oraz dz.25/2 i dz.26/7.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00

Bielany Wrocławskie: Malinowa od 15 do 21 nieparzyste, Agrestowa od 21 do 25 i od 20 do 22, Porzeczkowa od 1 do 35 nieparzyste.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat złotoryjski miejscowości Proboszczów budynek 42B, szafka PGR ( gospodarstwo rolne), ZK obok stacji - brak prądu

23.05 od godz. 9:00 do 11:00 powiat średzki miejscowości Drogomiłowice : nr 1 ,1A,2 ,3 ,4 ,5 ,24 ,25 - Brak prądu

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Drogomiłowice : nr 1 ,1A,2 ,3 ,4 ,5 ,24 ,25 - Brak prądu

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat świdnicki Strzegom, wyłączenia 1) ul. Zielona cała, ul. Armii Krajowej 15, 18, 20, 23, dz. 896, dz. 898.

2) Rybna 7-11 i 39, 12-16, 28-38, dz. 39/45, ul. 3 Maja . 4) Czarna 8-10, Kasztelańska 3-13,6-12. 5) Morska 5.

23.05 od godz. 8:30 do 13:00

Strzegom ul. Zielona cała, ul. Armii Krajowej 23.

23.05 od godz. 9:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, Działki Ogrodowe - ROD Zabobrze.

27.05 od godz. 9:00 do 13:00 Jelenia Góra, ul. 1-Maja, Kilińskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.05 od godz. 7:30 do 9:30 Jelenia Góra, ul. 1-Maja, Kilińskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.05 od godz. 12:00 do 15:00

Legnica miejscowości Legnica garaże między ul. Staszica, Rzeczypospolitej a Kwiatkowskiego - Brak prądu

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Legnica Urząd Celny ul. Bieniowicka - Brak prądu

25.05 od godz. 8:00 do 16:00 Wrocław Wrocław Fabryczna: Płużna od 43 do 57 i od 38 do 58.

24.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Borelowskiego.

24.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Dziarska od 15 do 39 nieparzyste.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Sołtysowicka 30.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 16 do 30 parzyste, Norwida od 25 do 31 nieparzyste, Curie-Skłodowskiej od 42 do 52 parzyste, Chałubińskiego od 2 do 10 parzyste, Mikulicza-Radeckiego od 2 do 4 parzyste, pl. Grunwaldzki 45.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Urbanowicza, Strachowicka od 56 do 60 parzyste oraz dz.8/9 i dz.8/6, Jaźwińska od 1 do 7 nieparzyste, Będkowska od 5 do 15 i od 24 do 30, Strzeblowska od 5 do 17 i od 8 do 12, Olbrachtowska od 39 do 47 nieparzyste, Piotrkowska od 9 do 17 i od 12 do 30.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Międzyrzecka 1, Nizinna, Bierdzańska, Ułańska od 24 do 46 parzyste oraz dz.199/2 i dz.43, Wittek, Kutrzeby od 77 do 107 nieparzyste, Kustronia.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Rynek od 22 do 28 i od 23 do 27.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Nizinna, Bierdzańska, Armeńska od 1 do 7 nieparzyste.

29.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Łąkowa od 2 do 8 parzyste, pl. Kościuszki 5, Rejtana od 1 do 7 i od 2 do 10, Kołłątaja od 15 do 21 i 20, Piłsudskiego 98.

29.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki Bolesławiec, ul. Gałczyńskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.05 od godz. 8:00 do 9:30

Nowa, od 1 do 14, od 20 do 21A.

27.05 od godz. 9:00 do 14:00 Bolesławiec, ul. Gałczyńskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.05 od godz. 14:00 do 16:00 Łaziska, od 11e do 14d - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

28.05 od godz. 7:30 do 9:00 Bolesławiec, ul. Gałczyńskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.05 od godz. 8:00 do 9:30 Łaziska, od 5G do 5S, 7A, od 8D od 8M, 10A, 10B, 11B, od 11D do 11F, od 12 do 24B, 209-215, 217-247.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kruszyn, ul. Agatowa, Bukowa, Bursztynowa, Rubinowa, Szmaragdowa, Turkusowa.

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 Bolesławiec, ul. Gałczyńskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.05 od godz. 14:00 do 16:00

Łaziska, od 11e do 14d - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

28.05 od godz. 14:30 do 16:00 Bolesławiec, ul. Gałczyńskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.05 od godz. 8:00 do 9:30 Bolesławiec, ul. Bratków, Ceramiczna, Jaśminowa, Ptasia, Różana, Widok - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.05 od godz. 8:00 do 10:00

Bolesławiec, ul. Bratków, Ceramiczna, Jaśminowa, Ptasia, Różana, Widok - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.05 od godz. 12:00 do 15:00 Bolesławiec, ul. Gałczyńskiego - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.05 od godz. 14:00 do 16:00 powiat dzierżoniowski Jaźwina: od numeru 18 do 49 wraz z działkami przyległymi

24.05 od godz. 7:00 do 16:00 Pieszyce ulica Kościuszki od nr 45 do nr 48.

27.05 od godz. 7:00 do 13:00

Uciechów ul.: Piastowska od nr 49 do nr 57, Wylotowa od nr 1 do nr 4, Kwiatowa od nr 1 do nr 4B.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Janczowice

4.06 od godz. 7:00 do 20:00 powiat jaworski miejscowości Bogaczów nr od 1 do 4 - brak prądu

24.05 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowości Nowa wieś Wielka nr od 1 do 9 - brak prądu

24.05 od godz. 11:00 do 16:00 miejscowości Męcinka: nr 116A,119A, 120A-120B, 132-156, dz. nr 696/1, 634/4, 542/7 - brak prądu

3.06 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowości Myślinów nr 39-50, dz. nr 16/1 (maszt telefonii komórkowej), Nowa Wieś Wielka 1A - brak prądu

5.06 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowości Targoszyn: 79C Hydrofornia, dz. nr 80(przepompownia),79H (ubojnia drobiu) - brak prądu

7.06 od godz. 8:30 do 17:30

Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Lubawka, ul. Zielona 23, 23a.

24.05 od godz. 8:00 do 10:00 Dolfama, Centrum Zarządzania Kryzysowego

25.05 od godz. 8:00 do 16:00

powiat karkonoski Szklarska Poręba, ul. Grottgera od 1 do 11, place budów, Jedenastego Listopada 4, 4B, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 10, 12, od 13 do 23 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.05 od godz. 15:00 do 17:00 Karpacz, ul. Zagajnik 2, Kolejowa 6, 7, 8, 12, 12A, 9, 9A, Nadrzeczna 7, Wiosenna 9, 11, 12.

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Czernica, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 63, 64.

27.05 od godz. 9:00 do 12:00

Strużnica, 12, 18, Wichrowe Wzgórza- place budów.

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 Stara Kamienica, ul. Kamienicka od 11 do 66, Urząd Gminy, Spacerowa od 1 do 39, Rowerowa 1, 3, Plebania, Koralowa, Granitowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.05 od godz. 8:00 do 9:00 Szklarska Poręba, ul. Osiedle Podgórze 4, 4A.

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 Stara Kamienica, ul. Spacerowa 25, 29, od 40 do 76A, Kamienicka 32, od 67 do 105, Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Diamentowa, Barcinek, 1, 136.

29.05 od godz. 9:00 do 14:00 Stara Kamienica, ul. Kamienicka od 11 do 66, Urząd Gminy, Spacerowa od 1 do 39, Rowerowa 1, 3, Plebania, Koralowa, Granitowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.05 od godz. 14:00 do 15:00

powiat kłodzki Wyszki numer 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15A ,16, 17, 18, 19, 21, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 46, 47, DZ.22/5, DZ.26, DZ.62, DZ.226/2, DZ.343/1, DZ.387, DZ.87/2, DZ.95, DZ.102/1, DZ.131/1, DZ.135, DZ.138,DZ.163/3,DZ.178, Ponikwa numer 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 11A, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 83, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61A, 61B, 62,64, 65, 66, DZ.114, DZ.258, DZ.263/2, DZ.265/1, DZ.265/2, DZ.266/1, DZ.289, DZ.290/2, DZ.292, DZ.293/1, DZ.298/1, DZ.315/1, DZ.317/4, DZ.317/6, DZ.334, DZ.336

28.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gorzanów ulica Kłodzka od 36 do 49, Krosnowice od 2 do 6, 199, działka 140/1, 140/2

29.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat legnicki miejscowości Ziemnice ul Miodowa, ul. Południowa, Ogrodowa nr 30,32 - brak prądu

23.05 od godz. 12:00 do 16:00 miejscowości Prochowice Elektrownia Wodna - Brak prądu

3.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowości Lasowice Kurnik - brak prądu

3.06 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowości Kwiatkowice nr 6-60, dz. nr 41/2, przepompownia ścieków - Brak prądu

3.06 od godz. 12:00 do 16:00 miejscowości Szczytniki nad Kaczawą Betoniarnia - Brak prądu

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowości Szczytniki nad Kaczawą Tartak, Żwirownia - Brak prądu

4.06 od godz. 11:00 do 14:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Uniegoszcz, ul. Dolna od 28 do 40, Radogoszcz, od 1 do 39, Lubań, ul. Wrocławska 23.

23.05 od godz. 13:00 do 15:00

Olszyna, ul. Górna od 1 do 6, Legnicka 64B, od 66 do 70B.

24.05 od godz. 8:30 do 13:30 Olszyna, ul. Legnicka od 49 do 65.

27.05 od godz. 8:30 do 13:30 Olszyna, ul. Legnicka od 49 do 65.

28.05 od godz. 8:30 do 13:30 Olszyna, ul. Legnicka od 49 do 65.

29.05 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lwówecki Radłówka, od 1B do 2A, Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska od 66 do 72, Płóczki Dolne od 1 do 75, Płóczki Górne, 1C, od 147 do 149B.

24.05 od godz. 9:00 do 12:00

Płóczki Dolne, od 55 do 69, od 76 do 89D, Lwówek Śląski, ul. Gryfowska 17, 18.

27.05 od godz. 9:00 do 12:00 Gryfów Śląski, Wytwórnia Mas Bitumicznych, Stolbrat.

28.05 od godz. 8:00 do 14:00

Płóczki Dolne, od 55 do 69, od 76 do 89D, Lwówek Śląski, ul. Gryfowska 17, 18.

29.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat milicki Godnowa dz. 84/2. Gm. Milicz.

27.05 od godz. 8:30 do 13:00 Krośnice ul. Kwiatowa 5.

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 Ruda Sułowska numery 8, 9, 11, 11a, 11b. Gm. Milicz.

28.05 od godz. 9:00 do 13:00 Żeleźniki od nr 6 do 36, od nr 39 do 40, dz. 88/4, dz. 169. Gm. Krośnice.

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 Rakłowice od nr 1 do 14, 16, 17, Dziadkowo od nr 1 do 3B, działki 38/1, 39/1. Gm. Cieszków.

4.06 od godz. 8:30 do 14:00 Tworzymirki Górne dz. 47. Gm. Milicz.

5.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat oławski Dębina ul. Skowronkowa dz. 233/11-16, dz. 231/23,24 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 Oława ul. Lwowska 8, 10

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Gać: obręb działek numer 315

31.05 od godz. 7:00 do 16:00 Oława ul. Platynowa 15 oraz obręb działek numer 6/3.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat polkowicki miejscowości Radwanice ul. Rolna, Przemysłowa nr 44 do 50 i 49 do 67, SKR - brak prądu

28.05 od godz. 8:30 do 12:30

powiat strzeliński Krzywina od nr 59 do nr 62.

23.05 od godz. 10:00 do 15:00 Maleszów

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Edwardów

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Strzelin: ul. Powstańców Śląskich, Michałkiewicza, Ząbkowicka numery: od 19 do 33 oraz 35, 37.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00

Rochowice

28.05 od godz. 7:00 do 20:00 Przeworno działka nr 98/1 i 98/2

28.05 od godz. 8:00 do 15:30 Kazimierzów

29.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wiązów: ul. Kolejowa, Strzelińska od numeru 31 do 39 wraz z działkami przyległymi.

29.05 od godz. 7:00 do 16:00 Kuropatnik ul Spacerowa od numeru 68 do 104, od 29 do 43, ul. Akacjowa, Kamienna, Dębowa, Bukowa, Letniskowa, Lipowa.

3.06 od godz. 7:00 do 16:00 Borek Strzeliński: 54D oraz obręb działek numer 59/21.

3.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wiązów: ul. Ogrodowa, ul. Spacerowa, ul. Strzelińska od numeru 4 do 26, ul. Plac Wolności od numeru 1 do 4 oraz obręb działek numer 51/14,15, 51/18/19.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Borkowice.

24.05 od godz. 9:00 do 15:00

Trzebnica ul. Daszyńskiego 67-69.

24.05 od godz. 9:00 do 17:00 Trzebnica ul. Obornicka, Spokojna, Lawendowa, Orzechowa, Morelowa, Przemysłowa, Żeromskiego, Marcinowska.

27.05 od godz. 7:30 do 9:00 Trzebnica "Piekarnia".

27.05 od godz. 9:00 do 17:00 Trzebnica ul. Obornicka, Spokojna, Lawendowa, Orzechowa, Morelowa, Przemysłowa, Żeromskiego, Marcinowska.

27.05 od godz. 17:00 do 19:00 Trzebnica ul. Obrońców Pokoju 29, 31, 33, 35; Żołnierzy Września 11 do ronda, Rynek 18, Marcinowska, Orzechowa, Morelowa, Młynarska 17.

28.05 od godz. 7:30 do 19:00

Ligota Piękna ul. Brzoskwiniowa, Morelowa, Jagodowa, Polna, Wrocławska (Biedronka, Pepco, Rossman).

29.05 od godz. 7:00 do 9:00 Ligota Piękna ul. Brzoskwiniowa, Morelowa, Jagodowa, Polna, Wrocławska (Biedronka, Pepco, Rossman).

29.05 od godz. 15:00 do 16:00 Ujeździec Mały.

31.05 od godz. 9:00 do 15:00

Taczów Mały.

3.06 od godz. 7:30 do 9:00 Prusice Górkowicka 1h,1g.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00 Taczów Mały 12,12a, 9-RSP, 1F, 1G, 2A-2J, ul. Klonowa, Dębowa, dz. 61/1-21.

3.06 od godz. 9:00 do 17:00 Taczów Mały.

3.06 od godz. 16:00 do 18:00 Brzyków.

4.06 od godz. 7:30 do 9:00 Brzyków.

4.06 od godz. 13:00 do 14:00 powiat wołowski Małowice

23.05 od godz. 18:00 do 19:00 powiat wrocławski Tokary od nr 1 do 36B (cała miejscowość), Godzieszowa od nr 80 do 82. Gm. Długołęka.

24.05 od godz. 8:00 do 13:00 Brzezia Łąka ul. Wrocławska 35, Szkolna od nr 1 do 23, dz. 149/3,9, dz. 64/1-12, Lipowa od nr 22 do 24, Ogrodowa 19. Gm. Długołęka.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gniechowice ul. Lawendowa oraz obręb działek numer .63/51, 63/53, 63/54, 63/55.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Strzegomiany ul. Letniskowa oraz obręb działek numer 256/1, 257/1.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00 Kiełczówek ul. Topolowa dz. 176/1 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Mirków ul. Fiołkowa 7, 9, 11, od nr 13 do 62, od nr 64 do 78 parzyste, Różana od nr 7 do 13 nieparzyste. Gm. Długołęka.

27.05 od godz. 8:00 do 14:00

Mirków ul. Brzozowa od nr 6 do 38 parzyste, dz. 193/39,40,41,42,52, dz. 189/38. Gm. Długołęka.

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Rogów Sobócki: ul. Złoty Widok, Szkolna oraz obręb działek numer 391/10, 391/17, 524/5.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00

Groblice: Słoneczna 16, Pogodna od 10 do 12 parzyste oraz dz.122/10.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wysoka: Bajeczna od 1 do 9g i od 2 do 8d, Biedronki 1 i od 8 do 12 oraz dz.33/67, Motylkowa od 1 do 37 i od 2 do 24, Jasna od 1 do 11 i od 2 do 36, Majowa od 2 do 28 parzyste, Trzmielowa od 1 do 7 i od 2 do 28, Nektarowa od 1 do 15 i od 2 do 20, Miodowa od 1 do 27 i od 2 do 10, Malownicza od 1 do 23 nieparzyste, Kolorowa od 1 do 3 i od 2 do 20, Nastrojowa od 9 do 25 nieparzyste.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00 Szczodre ul. Tulipanowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

28.05 od godz. 8:00 do 14:00

Bukowina od nr 1 do 12, od nr 25 do 43. Bąków ul. Trzebnicka, Klonowa, Wrocławska 1, 4, 6. Gm. Długołęka.

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bąków ul. Wrocławska, Sosnowa, Jesionowa, Polna, Dębowa, Wiązowa, Leśna, Stawowa. Gm. Długołęka.

28.05 od godz. 8:00 do 9:30 Bukowina od nr 13 do 24, od nr 45 do 49. Gm. Długołęka.

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bąków ul. Wrocławska, Sosnowa, Jesionowa, Polna, Dębowa, Wiązowa, Leśna, Stawowa. Gm. Długołęka.

28.05 od godz. 12:30 do 14:00

Królikowice: ul. Zielona.

29.05 od godz. 7:00 do 16:00 Mnichowice ul. Kasztanowa 15, 17, oraz obręb działek numer 118/8.

29.05 od godz. 7:00 do 16:00 Pustków Wilczkowski: ul. Kłodzka , Szkoła, Przychodnia, Marii Konopnickiej, Wrocławska od numeru 1 do 7, od numeru 9 do 11, Domianowicka, Słoneczna 1a, 1, 2, oraz obręb działek numer 156/11, 155/7.

29.05 od godz. 7:00 do 16:00

Małuszów: ul. Sportowa 1, oraz obręb działek numer 119/4.

31.05 od godz. 7:00 do 16:00 Małuszów: ul. Sportowa

31.05 od godz. 7:00 do 16:00 Długołęka ul. Zachodnia dz. 438/1 i działki przyległe.

3.06 od godz. 8:00 do 10:00 Domaszczyn ul. Leśna od nr 1 do 2, Wrzosowa, Fiołkowa ,Spacerowa, Św. Judy Tadeusza i działki przyległe. Gm. Długołęka.

3.06 od godz. 9:00 do 11:00 Pruszowice dz. 112/1,2, dz. 101, dz. 120/2 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

3.06 od godz. 11:00 do 14:00 Mokronos Górny ul. Klonowa

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 Mokronos Dolny ul. Parkowa od numeru 17 do 19, oraz nr 45 Sad.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 Nadolice Wielkie ul. Rzeczna, Wrzosowa, Jabłoniowa, Cicha, Stawowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Jeszkowicka, Miodowa, Kościół, Wrocławska od nr 13 do 93, Słoneczna, Kolarska, Radosna, Truskawkowa, Wesoła, Sportowa, Fiołkowa, Krzykowska dz. 132/22, dz. 204/5, Cmentarz, Przepompownia, Jarzębinowa, Olchowa, Wierzbowa, Topolowa, Brzozowa, Grabowa, Krótka, Miodowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

4.06 od godz. 7:00 do 9:00

Nadolice Wielkie ul. Krzykowska od nr 16 do 30, Myśliwska, Muflonowa, Żubrza, Lisia, Bażantowa, Bobrza, Łowiecka, Niedźwiedzia i działki przyległe. Gm. Czernica.

4.06 od godz. 7:00 do 9:00

Kiełczów ul. Wrocławska od nr 65 do 67A, Szkolna 2, 3. Gm. Długołęka.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Nadolice Wielkie ul. Rzeczna, Wrzosowa, Jabłoniowa, Cicha, Stawowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Jeszkowicka, Miodowa, Kościół, Wrocławska od nr 13 do 93, Słoneczna, Kolarska, Radosna, Truskawkowa, Wesoła, Sportowa, Fiołkowa, Krzykowska dz. 132/22, dz. 204/5, Cmentarz, Przepompownia, Jarzębinowa, Olchowa, Wierzbowa, Topolowa, Brzozowa, Grabowa, Krótka, Miodowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

4.06 od godz. 15:00 do 19:00 Nadolice Wielkie ul. Krzykowska od nr 16 do 30, Myśliwska, Muflonowa, Żubrza, Lisia, Bażantowa, Bobrza, Łowiecka, Niedźwiedzia i działki przyległe. Gm. Czernica.

4.06 od godz. 15:00 do 19:00

Tyniec Mały: ul. Pszenna 1, 2, 4,Domasławska 60 oraz obręb działek numer 363/3, 364/19.

5.06 od godz. 7:00 do 16:00 Śliwice ul. Jodłowa 20A, dz. 85/6,7 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kąty Wrocławskie: ul. Wrocławska 52 oraz obręb działek numer 6, 9/1.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zgorzelecki Jędrzychowice, od 86 do 97.

28.05 od godz. 9:00 do 13:00 Pieńsk, ul. Staszica 11, Dąbrowskiego 26.

29.05 od godz. 8:30 do 13:30 powiat ząbkowicki Stoszowice od numeru 72 do 68

24.05 od godz. 7:30 do 15:00 Kamieniec Ząbkowicki ul. Gajowa numer 5 i 7

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat średzki Wojnowice: ul. Odrzańska

27.05 od godz. 7:00 do 16:00

Budziszów: od kapliczki w kierunku Sikorzyc

29.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Świdnica ul.Wesoła od 1 do 47 nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Łukasińskiego od 27 do 33, 43 dz.165 ul. Kazimierza Odnowiciela nr. 1, dz.185

23.05 od godz. 13:00 do 15:00

Świebodzice ul. Ojca Pio od nr 4A do 17B, od nr 36 do 40, ul. Świdnicka od nr 36 do 48, od nr 52 do 56A, ul. Sportowa od nr 1 do nr 9, od nr 6 do nr 10, dz. nr 724, dz. nr 708/2, ul. Wojska Polskiego cała, ul. H. Modrzejewskiej cała, ul. Metalowców cała, ul. Chmielna 40 i 42.

24.05 od godz. 7:00 do 8:30 Milikowice ul. T. Kościuszki od nr 8 do 32 oraz od nr 13 do nr 37, ul. Parkowa od nr 1 do nr 3, ul. Świdnicka cała, ul. Kwiatowa cała, ul. Spacerowa od nr 11 do 20B, ul. Błękitna cała.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Świdnica ul. Wesoła od 1 do 13, Łukasińskiego 27.

24.05 od godz. 9:00 do 12:00 Świebodzice ul. Ojca Pio od nr 4A do 17B, od nr 36 do 40, ul. Świdnicka od nr 36 do 48, od nr 52 do 56A, ul. Sportowa od nr 1 do nr 9, od nr 6 do nr 10, dz. nr 724, dz. nr 708/2, ul. Wojska Polskiego cała, ul. H. Modrzejewskiej cała, ul. Metalowców cała, ul. Chmielna 40 i 42.

24.05 od godz. 14:30 do 15:00 Świdnica ul. Kraszowicka 74, 81, 83

25.05 od godz. 8:00 do 13:00 Świdnica ulice: Dworcowa, Plac Grunwaldzki, Zamkowa, Żeromskiego

27.05 od godz. 8:00 do 15:00 Żarów ul. Władysława Łokietka od nr 1 do 9, od 2A do 2D, od 4A do 4D, od 7A do 7C, 8A do 8B, od 9A do 9C, dz. nr 153/3, dz. nr 431/7, ul. Mieszka I 1, od nr 2 do nr 8, ul. B. Chrobrego 11.

28.05 od godz. 7:00 do 8:30

Szymanów od 44 do 62 i od 9 do 19

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 Burkatów 28B, Bystrzyca Górna 71B, 71C

28.05 od godz. 9:00 do 15:00 Żarów ul. Władysława Łokietka od nr 1 do 9, od 2A do 2D, od 4A do 4D, od 7A do 7C, 8A do 8B, od 9A do 9C, dz. nr 153/3, dz. nr 431/7, ul. Mieszka I 1, od nr 2 do nr 8, ul. B. Chrobrego 11.

28.05 od godz. 14:30 do 15:00 Siodłkowice

29.05 od godz. 9:00 do 14:00 Świdnica ul. Westerplatte dz. nr 633 oraz dz. nr 631.

29.05 od godz. 9:00 do 16:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

