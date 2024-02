Mieszkania i nieruchomości w cenach sprzed kilku lat? We Wrocławiu też się takie znajdą, ale na licytacji komorniczej

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej to dobry pomysł, dla osób które nie dysponują wystarczającą ilością gotówki na zakup mieszkania na wolnym rynku. Na licytacjach nieruchomości są bowiem dużo tańsze. Ich cena wywoławcza to zazwyczaj trzy czwarte lub dwie trzecie wartości.

Kiedy i na jakich zasadach licytuje się mieszkania i domy?

Postępowaniom egzekucyjnym, które prowadzą komornicy objęte są mieszkania będące odrębną nieruchomością, domy oraz spółdzielcze, własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego.

W takiej publicznej sprzedaży może wziąć udział każdy, kto chce kupić taką nieruchomość. Procedurę od początku do końca prowadzi komornik. Warto dodać, że do licytacji domu czy mieszkania dochodzi z reguły, gdy właściciel popadł w długi, a wierzyciel lub wierzyciele pozwą go do sądu o niespłacanie zobowiązań i zdobędą tam tytuł wykonawczy.

Najniższa cena, za którą można wylicytować taką zadłużoną nieruchomość to 3/4 sumy oszacowania. Wygrywa ten, kto zaoferuje najwyższą cenę.