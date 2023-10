Bezpartyjni Samorządowcy wejdą do Sejmu? Tak wynika z najnowszego sondażu

Instytut Badawczy IPC swój sondaż przeprowadził w ostatni weekend, jeszcze przed poniedziałkową debatą w TVP. Bezpartyjnych Samorządowców reprezentował w niej Krzysztof Maj.

- To wspaniała wiadomość i potwierdza, że świeżość i energia, którą prezentują Bezpartyjni Samorządowcy jest oczekiwana. Od początku tej krótkiej kampanii rośnie zaufanie do nas. Takie poparcie pokazuje że w niedzielę powinno być 6-7 procent. Wejdziemy do Sejmu bo Polki i Polacy chcą normalności – mówi Krzysztof Maj, lider listy Bezpartyjnych Samorządowców w okręgu nr 3.