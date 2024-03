Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 27.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (27.03 3:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra, ul. Wzgórze Wandy parzyste od 8 do 30, nieparzyste 13, 17, 19, od 25 do 37. 28.03 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław Psie Pole: Lechitów od 35 do 45 i od 72 do 78, Obornicka od 79 do 85d nieparzyste. 3.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Dzierżonia 25b i od 32 do 38, Rzeszowska od 21 do 41 i od 24 do 42, Dębicka 10. 3.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Hallera od 36 do 38 parzyste, Mandarynkowa od 1 do 5 nieparzyste. 27.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Parafialna 22 i od 23 do 59, Grota-Roweckiego 73, Snopkowa od 8 do 14 i 11a, Kosmiczna od 4 do 6 parzyste, Radarowa, Daleka, Wróbla od 40 do 70 parzyste, Sztabowa od 25 do 37 i od 28 do 32, Gajowicka od 145 do 161 i od 120 do 148 oraz dz.55/2, Łączności 18, Podchorążych 3, Słowicza od 17 do 19 nieparzyste, Hallera od 21 do 29a nieparzyste, Wałbrzyska 52 oraz dz.51/1.

4.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Dmowskiego od 19 do 19k, Ładna od 4 do 22 parzyste, Piwna od 13 do 23 i od 10 do 22.

4.04 od godz. 7:00 do 16:00