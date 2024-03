Bartłomiej Kowalski trenuje w Athlete Performance Center Red Bulla (ZDJĘCIA)

Bartłomiej Kowalski po powrocie ze zgrupowania Betardu Sparty w hiszpańskim Calpe wybrał się do austriackiego Thalgau, gdzie funkcjonuje Red Bull Athlete Performance Center. Zawodnik wrocławskiego klubu w sezonie 2023 został zwycięzcą klasyfikacji kibiców w programie Juniorskie Asy. Nagrodą jest pięciodniowy obóz o wartości 10 tys. zł we wspomnianym centrum.

Ambasadorem programu Red Bull Juniorskie Asy jest Maciej Janowski – klubowy kolega Kowalskiego, indywidualny mistrz świata juniorów z 2011 roku, wielokrotny mistrz Polski, brązowy medalista mistrzostw świata w sezonie 2022. – Świetna inicjatywa. Wszystko, co wzmaga konkurencję w tej grupie wiekowej, może znacznie wzbogacić rywalizację w samej PGE Ekstralidze. Jestem pewien, że to otworzy fajne furtki najlepszym juniorom. Wiem doskonale, że dla młodych zawodników już nie tylko finanse mogą stanowić barierę. Trzeba mieć dostęp do najlepszych silników, części i wiedzy z różnych dziedzin – mówi Janowski, który sam trenował w Red Bull Athlete Performance Center, gdzie badania przechodzili m.in. trzykrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen, Lindsey Vonn (narciarstwo alpejskie) i Marc Márquez (Moto GP).

„Z Calpe przeniosłem się do siedziby Athlete Performance Center Red Bull. To był pracowity dzień. Rano zostały przeprowadzone badania całego mojego ciała, a później przeszedłem testy sprawnościowe pod okiem różnych specjalistów. No i odwiedziłem słynny Red Bull Hangar! Co za maszyny tu stoją. Kiedy widzi się je na żywo ze świadomością, ile historii i sukcesów kryje się w ich silnikach, nie ma wątpliwości, że znalazłem się w niezwykłym miejscu dla świata motorsportu. Wizyta w APC Red Bulla to kolejny ważny krok w mojej karierze i rozwoju! Mam nadzieję, że po powrocie na tor będę tak szybki jak maszyny ze zdjęć” – napisał Kowalski w mediach społecznościowych.