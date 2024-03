Trwa sprzedaż biletów na mecz Ukraińców we Wrocławiu. 26 marca spotkanie z Izraelem lub Islandią

BILETY: UKRAINA IZRAEL – ISLANDIA 26 MARCA WE WROCŁAWIU

„Niestety ze względu na wojnę z Federacją Rosyjską, na terytorium Ukrainy nie można organizować międzynarodowych meczów piłki nożnej. Dlatego Prezydium UAF po konsultacji ze sztabem trenerskim zdecydowało się na Wrocław. Na naszą decyzję wpłynęły między innymi doświadczenia związane z organizacją w tym mieście meczu eliminacji ME Ukraina – Anglia, który odbył się 9 września. Wypełnione trybuny 45-tysięcznego stadionu emocjonalnie wspierały reprezentację Ukrainy, która zremisowała z liderem grupy 1:1. Mam nadzieję, że w marcu przyszłego roku reprezentacja Ukrainy osiągnie we Wrocławiu wynik, który zadowoli nas wszystkich” – powiedział Wadym Kostiuczenko, który kieruje prezydium Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej.

Na portalu mticket.pl trwa sprzedaż biletów na ten mecz. Ceny wejściówek zaczynały się od 50 zł, ale te zostały już wyprzedane. Najtańsze dostępne obecnie bilety kosztują 70 zł (sektory za bramkami). Za miejsce wzdłuż boiska należy zapłacić od 150 do 250 zł. Warto zaznaczyć, że jeden kibic może kupić maksymalnie cztery wejściówki.

Zdecydowana większość biletów jest już wyprzedana. Bardzo prawdopodobne, że mecz obejrzy komplet prawie 43 tys. widzów.

Przypomnijmy, że reprezentacja Ukrainy we wrześniu 2023 roku zmierzyła się na Tarczyński Arenie z Anglią (w spotkaniu padł remis 1:1) w ramach eliminacji do tegorocznego Euro. Turniej rozgrywany w Niemczech potrwa od 14 czerwca do 14 lipca. Jeśli Ukraina wywalczy awans, jej przeciwnikami w fazie grupowej będą Rumunia (17 czerwca), Słowacja (21 czerwca) i Belgia (26 czerwca).