Banksy po raz pierwszy we Wrocławiu. Niedługo rusza wystawa inspirowana twórczością tajemniczego artysty Konrad Bałajewicz

Wystawa reprodukcji Banksy'ego przyciągnęła ponad 1,8 miliona osób w różnych miastach, takich jak Monachium, Wiedeń, Berlin, Hamburg czy Sztokholm. We Wrocławiu pojawi się 15 marca, w sali wystawowej IASE (obok Hali Stulecia). Zobacz w galerii, czego można się spodziewać. mat. prasowe Zobacz galerię (20 zdjęć)

Twórczość Banksy’ego, brytyjskiego artysty graffiti i malarza, od lat wywołuje sensację. Jego dzieła zyskują uznanie na ulicach największych miast, osiągają rekordowe ceny na aukcjach, a on cały czas pozostaje anonimowy. Z nietuzinkowymi pracami będzie można zapoznać się bliżej na organizowanej po raz pierwszy we Wrocławiu wystawie: The Mystery of Banksy – A Genius Mind.