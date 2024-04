17 lat temu Wrocław dostał organizację Euro 2012. Pamiętasz? Zobacz zdjęcia

To organizacja Euro 2012 sprawiła, że we Wrocławiu zdecydowano się na budowę wielkiego, nowoczesnego stadionu na ponad 40 tys. kibiców, na który pod koniec 2011 roku przeniósł się Śląsk Wrocław. Zresztą wkrótce potem został po raz drugi w historii mistrzem Polski.

Podczas Euro 2012 we Wrocławiu rozegrano trzy mecze grupy A. 8 czerwca Rosja pokonała Czechy 4:1. Cztery dni później Grecja przegrała z Czechami 1:2. 16 czerwca do Wrocławia przyjechali Polacy, którzy z Czechami mieli zagrać mecz o wszystko. Niestety przegrali 0:1, co oznaczało koniec turnieju dla podopiecznych Franciszka Smudy. Nieoficjalnie mówiono, że za mecz grupy Polaków stolica Dolnego Śląska oddała organizację jednego z ćwierćfinałów.

Wrocław przez te kilkanaście dni ugościł tysiące kolorowych kibiców. Z raportu firmy doradczej Deloitte wynika, ze zostawili oni tutaj 236 mln zł. Życiem tętnił nie tylko stadion, ale też Rynek, na którym zlokalizowano strefę kibica. Było to z pewnością jedna z najważniejszych wydarzeń w historii współczesnego Wrocławia.