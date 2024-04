Awizowany skład Sparty na mecz z Falubazem. 16-letni Kowolik z szansą na debiut

Ponad półroczne oczekiwanie dobiegło końca – w piątek 12 kwietnia we Wrocławiu rusza nowy sezon PGE Ekstraligi. Betard Sparta podejmie na Stadionie Olimpijskim beniaminka – NovyHotel Falubaz Zielona Góra. We wtorek trenerzy obu ekip podali awizowane składy na to spotkanie.

W formacji seniorskiej Betardu Sparty żadnych zaskoczeń nie ma. Tworzą ją: Tai Woffinden, Daniel Bewley, Bartłomiej Kowalski, Artiom Łaguta i Maciej Janowski. Dla zgłoszonego pod numerem 11 Kowalskiego będzie to wyjątkowy mecz – 22-latek od tego sezonu będzie seniorem. Jako junior przez ostatnie dwa lata startów w barwach wrocławskiego klubu zapracował na zaufanie szefostwa i sztabu szkoleniowego WTS-u.

Ciekawiej jest w formacji juniorskiej gospodarzy. Tworzą ją zgłoszony z numerem 15 Jakub Krawczyk, który ma być liderem młodzieżowców Betardu Sparty. Pewnym zaskoczeniem jest z kolei zgłoszony z 14 Marcel Kowolik. Zawodnik pochodzący z Rudy Śląskiej ma zaledwie 16 lat i pod koniec marca uzyskał licencję „Ż”. Piątkowe starcie z NovyHotel Falubazem będzie więc dla niego debiutem w „dorosłym” żużlu.