A gdyby zwierzęta mówiły ludzkim głosem? Zobacz, co by nam powiedziały podczas Wigilii

O północy w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. To popularna legenda, która co roku jest powtarzana w polskich domach podczas Świąt Bożego Narodzenia. Wielu ludzi powtarza, że ludzki głos zwierząt może usłyszeć tylko człowiek niewinny i bezgrzeszny dlatego tak trudno doświadczyć tego "cudu", czytamy na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co powiedziałyby zwierzęta mieszkające we Wrocławiu, gdyby mogły?