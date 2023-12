Rodzinne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Piękne życzenia na święta 2023. Messenger WhatsApp Instagram SMS

Życzenia świąteczne

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie, Święty Mikołaj przybędzie do Ciebie. Powspominacie dawne czasy, popróbujecie Świąteczne frykasy. A potem odleci i skryje Go mrok, lecz Ty się nie martw - wróci za rok.

Życzenia świąteczne Boże Narodzenie

Tradycyjnie jak co roku sypią się życzenia wokół, większość życzy świąt obfitych i prezentów znakomitych, a ja życzę, moi mili, byście święta te spędzili tak jak każdy sobie marzy. Może cicho bez hałasu idąc na spacer gdzieś do lasu, może w gronie swoich bliskich jedząc karpia z jednej miski, może gdzieś tam w ciepłym kraju czując się jak Adam w raju, może lepiąc gdzieś bałwana, jeśli śniegu napada.

Życzenia świąteczne bożonarodzeniowe

Śmieszne życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Świąteczne życzenia

Życzenia świąteczne tradycyjne

Życzenia bożonarodzeniowe

Życzenia bożonarodzeniowe

Życzenia świąteczne śmieszne

Życzenia na Boże Narodzenie

Tradycyjne życzenia świąteczne

Piękne życzenia świąteczne

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,

by problemy były z głowy,

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!