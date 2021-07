7-letni Dolnoślązak po raz trzeci staje do walki z białaczką. Adrian potrzebuje pomocy Adrianna Szurman

Ten mały wojownik to Adrian Nowacki. Pochodzi z Wałbrzych, a na co dzień mieszka w Świebodzicach. I choć ma 7 lat, to staje przed arcytrudnym wyzwaniem. Po raz trzeci będzie mierzył się z ostrą białaczką limfoblastyczną. Przed nim terapia ostatniej szansy - komórkami Car-T.