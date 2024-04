1 maja we Wrocławiu pochody maszerowały kiedyś jeden za drugim. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Katarzyna Zimna

Święto 1 Maja obchodzone jest we wszystkich zakątkach świata. To międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 r., a w Polsce - od 1950 r. Wraz z upadkiem komunizmu ten dzień zmienił swój charakter i dziś na przykład nikt już nie ma obowiązku uczestniczyć w pochodach. Zobaczcie, jak dawniej obchodzono Święto Pracy i jak wyglądały pochody pierwszomajowe we Wrocławiu i innych miastach Dolnego Śląska. Te unikatowe fotografie pochodzą z archiwum "Gazety Wrocławskiej".