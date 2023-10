Żywa kaczka znaleziona przez klienta lubińskiej restauracji. Zwierzę było trzymane w łazience! Zobacz film

W sobotę (7 października) Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt przekazał informację o szokującym "znalezisku" w Lubinie. W jednej z chińskich restauracji znaleziono żywą gęś. Zwierzę było przetrzymywane w plastikowym pojemniku na podłodze w łazience. Dodatkowo wsadzono je do reklamówki, z której wystawała tylko głowa ptaka.

- Po pierwsze, zwykłym okrucieństwem jest trzymanie żywej istoty w worku, z którego wystaje tylko głowa. Po drugie, gdzie zachowanie jakichkolwiek standardów sanitarnych? Zdajemy sobie sprawę, że wiele zwierząt hodowanych jest tylko po to, by finalnie pozyskać z nich mięso. Jednak proces hodowli i utrzymania winien ograniczać cierpienie fizyczne i psychiczne do minimum - przekazują członkowie DIOZ.