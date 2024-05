Życzenia na Dzień Mamy - najpiękniejsze z możliwych. Zarówno poważne, jak i wesołe. Idealne na SMS

Dzień Mamy - skąd się wzięło to święto?

Matki były obiektami kultu już w starożytnych cywilizacjach. Współczesna forma obchodów tego święta zaczęła się kształtować w XVII-wiecznej Anglii. W Polsce Dzień Matki zaczął być obchodzony w latach 30. XX wieku, ale jeszcze bez jednej daty. Dziś to święto ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

Dzień matki to wyraz szacunku dla wszystkich mam. W Polsce święto przypada 26 maja , ale w innych krajach te daty są różne. W Norwegii to zawsze druga niedziela lutego, w Gruzji 3 marca, zaś w Chinach i kilkudziesięciu innych krajach - druga niedziela maja.

Życzenia na Dzień Mamy - najpiękniejsze. Te poważne i wesołe

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku

Za to, że dni moje tęcza malujesz dziś

Mamo z głębi serca Ci dziękuję

***

Choć serduszko moje małe,

Tobie dziś oddaje całe.

byś na zawsze pamiętała

I podziękę moją znała.

Za to wszystko coś zrobiła,

Za to żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją,

Za to żeś jest matką moją.

Ślę życzenia a nie kwiatki

Oraz miłość na Dzień Matki.

***

W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,

składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.

By życie Twe było kwiatami usłane,

tak piękne i czyste jak letni poranek.

***

Czas, jak koło szybko krąży,

Rok za rokiem szybko mija,

Z życzeniami Twoje dziecko dąży,

Niech Ci tylko szczęście sprzyja.