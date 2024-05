Życzenia na dzień mamy. Najpiękniejsze, gotowe wiersze i cytaty do wysłania lub napisania na kartce

W Anglii wprowadzono zwyczaj o nazwie "Mothering Sunday" (matczyna niedziela), obchodzony w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Święto miało podobny charakter do dzisiejszego dnia matki, choć wiązało się nieodłącznie z nabożeństwem. We współczesnej Anglii dzień matki obchodzony jest 27 marca.

Kult matki był niezwykle popularny w czasach starożytnych. Niech świadczą o tym figurki matek , wytwarzane przez naszych przodków jako symbole szczęścia, bogactwa i płodności. Wraz z nastaniem chrześcijaństwa, nie można było wyznawać matek jako bogiń. Dlatego na wiele wieków kult ów zanikł, by znów pojawić się XVII wieku, lecz w innej formie.

W Polsce, dzień matki jeszcze przed wojną, również był świętem ruchomym przypadającym na maj. Jego organizacją zajmował się Polski Czerwony Krzyż i to on co roku ustalał datę. Po wojnie stała datą dla tego, jakże ważnego święta, ustanowiono 26 maja.

